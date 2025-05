Bayer Leverkusen: Ten Hag gibt grünes Licht

Sollte Bayer 04 Leverkusen Ernst mit Erik ten Hag machen, stünde einer Zusammenarbeit beider Parteien offenbar nichts im Wege. Wie Transferinsider Fabrizio Romano und Sky übereinstimmend berichten, hat der Niederländer bereits grünes Licht für einen Wechsel an den Rhein gegeben.

Demnach sollen sich die Leverkusener Verantwortlichen um Fernando Carro und Simon Rolfes zu Beginn dieser Woche mit ten Hag getroffen und dessen „totale Verfügbarkeit” zugesichert bekommen haben. Bedeutet also: Der 55-Jährige will unbedingt neuer Coach der Werkself werden.

Leverkusen: Alles hängt an Fàbregas

Ob ten Hag den Job in Leverkusen am Ende bekommt, ist aber trotz seines Commitments unklar. Parallel verhandeln die Bosse auch mit dem Spanier Cesc Fàbregas, mit dem der Klub nach SPORT1-Informationen im täglichen Austausch steht. Der Weltmeister von 2010 ist und bleibt nämlich Top-Kandidat für die Nachfolge von Alonso. Nur wenn dieser sich endgültig entscheidet, in Como zu bleiben, würde sich für ten Hag die Tür öffnen.