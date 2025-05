Bekommt der BVB endlich seinen Wunschspieler?

BVB bemüht sich erneut um Cherki

„Danke an Olympique Lyon, den Trainer, den Stab, den Präsidenten, meine Mannschaftskameraden und alle Leute im Verein“, verabschiedete sich Cherki nach dem 2:0-Heimerfolg am letzten Spieltag gegen SCO Angers.

Zahlreiche europäische Topklubs sollen an dem 21 Jahre alten Offensivjuwel Cherki interessiert sein, neben dem BVB auch einige Klubs aus der Premier League.

Im Winter schien der Wechsel in die Bundesliga schon in trockenen Tüchern, scheiterte aber in letzter Sekunde. Sogar ein Charterflieger stand schon bereit, um den Deal kurz vor Schließung des Transferfensters noch einzutüten. Doch wie schon im vergangenen Sommer scheiterte der Transfer zum BVB, der etwas mehr als 22 Millionen Euro Ablöse geboten haben soll.