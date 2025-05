Das plant Bayern mit Wanner

Im anstehenden Fußballsommer wird Paul Wanner nicht mit dem FC Bayern an der Klub-WM teilnehmen. Stattdessen steht er im vorläufigen Kader der U21-Nationalmannschaft für die Europameisterschaft. Was planen die Münchner mit dem Top-Talent?

Immerhin herrscht inzwischen im Fall von Paul Wanner Klarheit: Der 19-Jährige, der in der vergangenen Saison an den FC Heidenheim ausgeliehen war und jüngst mit einer schönen Vorlage dazu beitrug, dass der Klub in der Relegation den Klassenerhalt schaffte, wird nicht mit in die USA reisen.