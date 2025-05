FC Bayern: Dieser Abgang tut Effenberg weh

Dass Eric Dier den FC Bayern am Ende der Saison verlässt, hat der Verein am vergangenen Freitag bestätigt. Dabei wurde von Seiten der Münchner betont, dass der Plan lautete, mit dem Verteidiger zu verlängern. SPORT1 -Experte Stefan Effenberg trauert dem Abgang bereits jetzt hinterher.

„Ganz ehrlich, das tut mir weh und leid, weil es ein 100-Prozent-Profi war – auch in der Zeit, in der er nicht gespielt hat“, sagte er im STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1 . Er verwies darauf, dass man von dem Engländer nie Klagen gehört habe, als er kaum beziehungsweise gar keine Spielzeit bekam.

„Tut innerhalb der Mannschaft weh“

Dier entwickelte sich in den vergangenen Wochen zu einer wichtigen Stütze - in einer Zeit, in der die Bayern mit Verletzungssorgen in der Abwehr zu kämpfen haben. Der Innenverteidiger überzeugte stets und ging mit starken Leistungen voran.