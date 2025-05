FC Bayern: Gala im DFB-Trikot! Holt Kompany ihn bald hoch?

Vincent Wuttke 25.05.2025 • 17:25 Uhr Wisdom Mike schießt bei der U17-EM ein Traumtor. Der FC Bayern hat das nächste große Juwel in seinen Reihen - geht der Weg nach ganz oben?

An der Eckfahne lud Wisdom Mike zum kurzen Tänzchen ein und bejubelte seinen Treffer. Beim 4:0 der deutschen U17-Nationalmannschaft bei der EM in Albanien hatte das Juwel des FC Bayern gegen die Gastgeber gerade ein Traumtor geschossen.

Mit der Rückennummer 21 bekam Mike in der 65. Minute den Ball an der linken Außenlinie. Der Flügelstürmer zog an der Strafraumkante in die Mitte, wackelte seinen Gegenspieler aus und jagte den Ball perfekt ins lange Eck. In den Winkel. Der 16-Jährige zeigte in nur einer Aktion all seine Qualitäten. Es könnte eine Initialzündung für ihn gewesen sein.

Mike überzeugt gegen Albanien

Mike fiel im zweiten von drei Gruppenspielen immer wieder mit seiner Dynamik und seinen Dribblings auf und sorgte bei den Albanern für Probleme. „In Verbindung mit zahlreichen gelungenen Offensivaktionen hat mir das von den Jungs Gezeigte als Trainer sehr viel Spaß gemacht. Natürlich hätten wir noch mehr Tore erzielen können, aber insgesamt war es eine stabile Mannschaftsleistung“, schwärmte Coach Marc-Patrick Meister.

Für Mike war es ein wichtiges Spiel. Denn bisher hatte er bei der EM nicht perfekt ins Turnier gefunden. Beim 0:3 gegen Frankreich saß er noch auf der Bank und kam erst in der 72. Minute rein. Gegen Albanien war er ebenfalls Joker, betrat aber bereits in der 24. Minute für Salvatore Mule das Feld - und war neben seinem Tor einer der Besten.

Vor allem mit seinen Münchner Kollegen Moritz Göttlicher und Lennart Karl harmonierte er bestens. Am Sonntag gegen Portugal ist Mike deshalb ein Hoffnungsträger. Der Gruppendritte Deutschland braucht einen Sieg, um ins Halbfinale zu kommen.

Ein weiterer Treffer würde der blutjungen Karriere womöglich ordentlich Schwung geben.

Mike ist Münchens Tormaschine

Während Mike beim DFB noch nicht allzu viele Highlights liefern konnte, hat der Flügelstürmer, der auf beiden Seiten spielen kann, beim FC Bayern bereits für reichlich Furore gesorgt.

In der U17 gelangen ihm im vergangenen Herbst in elf Spielen 13 Tore und sechs Vorlagen. Die zweite Saisonphase im Frühjahr verpasste das Talent im Frühjahr komplett. Mike musste mit einer Oberschenkelverletzung die erste längere Verletzung seiner Laufbahn verkraften.

Doch die Blessur bremste ihn kaum aus. In der K.o.-Runde führte er München in zwei Partien auch mit drei Toren und einer Vorlage ins Halbfinale gegen Gladbach am 6. Juni.

Doch der Deutsch-Nigerianer hat auch schon für die U19 in der Youth League gespielt und in vier Einsätzen einen Treffer erzielt. In der U19-Bundesliga steuerte er zudem drei Tore in drei Partien bei.

„Er fühlt sich an der Linie wohl, kommt am liebsten über die Außenspur. Er ist sehr explosiv, kann mit beiden Füßen flanken, hat einen sehr guten Riecher für Tiefenläufe“, umriss Bayern-Trainer Patrick Kaniuth bei Spox.

Mike ist eine echte Tormaschine - und der FC Bayern hat offenbar 2022 einen Glücksgriff gelandet. Damals holte der Rekordmeister den 13-Jährigen in einem geräuschvollen Transfer von Borussia Mönchengladbach.

Mike-Transfer sorgte für Gladbach-Wut

Sky berichtete von einem Gesamtpaket von 300.000 Euro. Gladbach-Boss Roland Virkus hielt mit drastischen Worten nicht zurück. „Solche Deals sind dem deutschen Nachwuchsfußball alles andere als dienlich. Ich finde das geschmacklos“, sagte er einst der Rheinischen Post.

In München machte der junge Angreifer nach dem umstrittenen Wechsel schnell riesige Schritte nach vorne. Ende Januar durfte der Teenager deshalb auch schon mit den Bundesliga-Stars trainieren.

„Weezy“ wurde am 7. Februar beim 3:0 des FC Bayern gegen Werder Bremen sogar von Coach Vincent Kompany in den Kader berufen, jedoch nicht eingewechselt. „Er hat diese 1-gegen-1-Qualitäten und die Geschwindigkeit. Er hat sich diese erste Möglichkeit verdient, aber noch so einen weiten Weg vor sich. Wir werden ihn unterstützen“, schwärmte Kompany dennoch.

In München hoffen sie darauf, mit Mike in den kommenden Jahren ein Eigengewächs zu den Profis bringen zu können. Der Vertrag soll mittlerweile auch bis 2027 verlängert worden sein.