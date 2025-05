FC Bayern: Was beim Müller-Abschied hinter den Kulissen passierte

Stefan Kumberger , Johannes Vehren 11.05.2025 • 00:07 Uhr Der FC Bayern absolviert sein letztes Heimspiel, Thomas Müller feiert seinen Abschied und die Meisterschale wird überreicht. Das SPORT1 Meister-Protokoll.

Große Emotionen beim FC Bayern: Meisterschaft und Abschied von Thomas Müller - nach dem 2:0 gegen Borussia Mönchengladbach gibt es einiges zu feiern.

Feuchtfröhlich geht es zu, hinter den Kulissen wird es kurios. SPORT1 war live dabei und hat genau hingeschaut - das ist das Müller-Protokoll.

Ist Thomas Müller ein guter Küsser?

17:36 Uhr: Die Mannschaft des FC Bayern kommt an der Allianz Arena an. Unter dem Jubel wartender Fans betritt Thomas Müller das Stadion. Kurz darauf lehnt er eine Interview-Anfrage von Sky-Moderator Sebastian Hellmann ab. Ihm, Lothar Matthäus und Expertin Julia Simic schüttelt Müller jedoch die Hand. „Hast du noch einen Tipp für mich?“, so Müller zum Rekordnationalspieler. Matthäus: „Mach‘s wie immer. Ich hab nie so einen großen Abschied gehabt, wie du ihn heute bekommen wirst.“

17:53 Uhr: Müller und die anderen Feldspieler warten vor der Treppe, die zum Spielfeld führt. Er scherzt unter anderem mit Leon Goretzka, der ihn fragt, ob er ein guter Küsser sei. Müller: „Schwer zu sagen, willst du es heute Abend ausprobieren?“ Alle lachen. Die DFL verbreitet die Szene kurz darauf auf ihren Kanälen.

17:55 Uhr: Müller und die anderen Spieler beider Mannschaften wärmen sich auf. Der 35-Jährige gibt sich betont gelassen und absolviert ganz normal sein Programm.

18:03 Uhr: Die Trachtenkapelle Litzldorf intoniert am Seitenrand den „Stern des Südens“.

Südkurve mit Müller-Choreo

18:13 Uhr: Müller verlässt als einer der letzten Spieler der Startelf das Feld und verschwindet in den Katakomben.

18:18 Uhr: Über die Stadionlautsprecher erklingt die neue FCB-Hymne „Immer vorwärts, FC Bayern“. Star-Tenor Jonas Kaufmann singt seinen Part im Mittelkreis stehend live mit.

18:20 Uhr: Noch während das Lied läuft, ziehen die Bayern-Fans in der Südkurve ihre Choreo hoch. „Seit 25 Jahren alles für unsere Farben! Thomas Müller“, steht da in großen Lettern. Garniert wird die Szene mit diversen Fotos aus der Karriere des Urgesteins.

Müller scherzt mit Diers Tochter

18:21 Uhr: Kaufmann verlässt den Platz, bedankt sich für den Applaus und explizit beim Rekordspieler: „Tausend Dank, Thomas… vor allem!“

18:23 Uhr: Die Spieler warten im Kabinengang. Die Fans singen: „Thomas Müller, du bist der beste Mann!“

18:24 Uhr: Die Teams betreten den Rasen. Müller steht neben Konrad Laimer und Leon Goretzka in einer Reihe mit seinen anderen Kollegen. Dabei scherzt er noch ein wenig mit Eric Diers Tochter, die der Engländer auf dem Arm hält.

Müller bekommt besonderes Geschenk überreicht

18:25 Uhr: Die offizielle Verabschiedung durch die Bayern-Bosse Herbert Hainer, Jan-Christian Dreesen, Max Eberl und Dr. Michael Diederich steht an. Bis auf den Klub-Präsidenten tragen alle Lederhosen. Zunächst wird Dier kurz verabschiedet.

18:27 Uhr: Müller wird zum Führungsquartett gebeten. Während die Gladbacher Fans pfeifen, sagt Stadionsprecher Stephan Lehmann: „Danke, du Legende! Danke, Thomas Müller!“ Der Rekordspieler erhält ein großes Poster, auf dem er mit all seinen Pokalen zu sehen ist. Dazu wird ihm eine Schafkopf-Karte mit Müllers Gesicht darauf geschenkt. Es handelt sich um einen Eichel-Ober, die höchste Karte des Spiels. Laut Lehmann ist sie ein Symbol für eine Spende, die der Verein an Müllers Stiftung leisten will.

18:28 Uhr: Auch 1974er-Weltmeister Rainer Bonhof händigt im Namen von Borussia Mönchengladbach Müller ein Geschenk aus.

18:29 Uhr: Auf der Videoleinwand werden Müllers Eltern Klaudia und Gerhard gezeigt. Seine Beide applaudieren. Seine Mutter trägt seine Sonnenbrille, trotzdem kann man erkennen, dass sie der Moment durchaus bewegt. Der Spieler selbst sagt für die Mikrofone gut hörbar: „Lasst uns spielen“. Dann trinkt er zwei Schlucke und spült seinen Mund mit Wasser durch.

18:30 Uhr: Die Partie wird pünktlich angepfiffen.

Müller direkt an der ersten Aktion beteiligt

18:32 Uhr: Müller ist gleich zu Beginn in Aktion. Er bleibt allerdings auf der rechten Seite hängen. Im Fallen gelingt es ihm nicht mehr, den Ball sinnvoll weiterzuleiten.

19:00 Uhr: In der 31. Minute fällt der erste Treffer für den FC Bayern. Viele hatten Michael Olise für den Torschützen gehalten, doch Müller zeigt es beim Jubel deutlich an: Harry Kane war noch mit dem Kopf dran.

19:15 Uhr: Halbzeitpfiff in der Arena. Das Spiel plätschert über weite Strecken vor sich hin. Dementsprechend kann sich auch Müller bisher kaum in Szene setzen.

19:29 Uhr: Müller und die anderen Profis kommen aus den Kabinen. Kurze Zeit später erfolgt der Wiederanpfiff.

Müller bleibt torlos

19:44 Uhr: Erstmals kommt Müller so richtig gefährlich zu einem Abschluss. Der Ball wird aber abgeblockt.

19:53 Uhr: Gäste-Spieler Philipp Sander legt sich ein wenig mit Laimer und dem Schiedsrichter an. Müller geht dazwischen, schiebt den Gladbacher weg und beruhigt ihn.

19:55 Uhr: Ein Versuch des eingewechselten Leroy Sané wird abgeblockt und landet bei Müller. Sein Schuss wird allerdings ebenfalls abgefälscht und landet weit über dem Tor im Aus. Eckball.

Gänsehaut bei Auswechslung

19:57 Uhr: Die Fans werden ein wenig ungeduldig. „Auf geht’s, Müller, schieß ein Tor“, singen sie in der Südkurve.

20:05 Uhr: Nach Pass von Olise ist der Ball an der Gladbacher Strafraumgrenze fast verloren. Müller grätscht jedoch nach, gewinnt die Kugel und zieht ab. Wieder drüber.

20:10 Uhr: Gänsehaut-Alarm in der Allianz Arena. Stadionsprecher Lehmann kündigt die Auswechslung von Müller an. Der bedankt sich bei einigen Spielern einzeln, umarmt unter anderem Harry Kane und Manuel Neuer, der extra aus dem Tor zur Mittellinie gelaufen kommt. Auch einige Gladbacher applaudieren. Müller hebt die Arme und wirft dem Publikum Handküsse zu.

Olise erzielt den Endstand

20:11 Uhr: Einige Spieler, Ersatzspieler und Betreuer bilden ein Spalier für Müller. Der 35-Jährige wird umarmt, geherzt und von allen Seiten abgeklopft. Er schafft es schließlich irgendwie doch noch auf die Bank und winkt von dort den Fans. Dann steht er auf, winkt weiter und klopft sich mehrmals auf die Brust.

20:12 Uhr: Müller setzt sich endgültig hin und beginnt sofort damit, das Spiel zu analysieren.

20:17 Uhr: Olise erhöht auf 2:0. Müller springt auf und ballt die Faust. Schließlich klatscht er bei seinen Nebenleuten ab und setzt sich wieder.

Müller schlägt auf Werbebande

20:18 Uhr: Einige Fans steigen bereits auf den Zaun vor der Südkurve und machen sich für die Feierlichkeiten bereit.

20:19 Uhr: Sané versucht es nochmal, trifft aber nicht. Müller springt auf und schlägt verärgert auf die Werbebande vor ihm.

20:20 Uhr: Zahlreiche Ordner machen sich parat und postieren sich vor den Fans.

20:21 Uhr: Schiedsrichter Sven Jablonski pfeift die Partie ab.

Müller bei Ehrenrunde ganz vorne

20:22 Uhr: Müller wartet mit den anderen Spielern auf die Übergabe der Meisterschale an den FC Bayern. Eine Mitarbeiterin der Social-Media-Redaktion des FC Bayern geht mit ihrem Handy auf ihn zu. Er spricht ein paar Worte in die Kamera und umarmt die junge Frau anschließend.

20:24 Uhr: Die Spieler des Rekordmeisters gehen auf ihre Ehrenrunde. Ganz vorne: Thomas Müller. Kane kommt zu ihm und legt seinen Arm um den 35-Jährigen. Aus den Lautsprechern kommt „FC Bayern – Forever Number One“.

20:25 Uhr: Bayern Klubsprecher Dieter Nickles nimmt Müller in Empfang und führt ihn zum Interview zu Sky. Auf dem Weg dorthin klatscht er bei Arne Friedrich und Thomas Hitzlsperger ab, die als Experten für das US-Fernsehen im Stadion sind.

„Nicht so viele Gedanken im Kopf“

20:27 Uhr: Bei Sky sagt Müller: „So viele Gedanken hatte ich gar nicht im Kopf, wenn ich ehrlich bin. Ich wusste ja grob, was passiert. Ich wollte Fußball spielen, das haben wir geschafft. Leider sind wir nicht so richtig in diesen Tor-Flow gekommen. In der zweiten Halbzeit waren schon noch ein paar Chancen da, auch ich selber hätte fast noch einen gemacht. Aber mei…“ Zwischendurch winkt er den Fans in der Kurve zu

20:28 Uhr: Das Interview ist beendet. Müller geht zunächst zur Bank. Offenbar glaubt er, er müsse sich ein Meister-Shirt überziehen, dann verschwindet er im Kabinengang.

20:30 Uhr: Die Fans beider Lager vertreiben sich die Wartezeit mit verbalen Sticheleien. Das „Hurra, ihr dürft den Meister sehen“ der Bayern-Anhänger beantworten die Gäste-Fans mit „Bayern-Schweine“. Als sie dann mit „FC Bayern, H********e“ nachlegen, ertönen Pfiffe der Gegenseite.

Neuer überlässt Müller die Meisterschale

20:34 Uhr: Die Bayern-Spieler kommen wieder aus der Kabine und steigen auf das Podest, das in Windeseile aufgebaut wurde. Alle erhalten nacheinander ihre Medaille in Form der Meisterschale.

20:37 Uhr: Als Letzter soll Müller über den roten Teppich zum Podest gehen. Er deutet an, auf allen vieren die Treppe hochgehen zu wollen. Als er auf den Platz kommt, wird vor der Gegengerade ein kleines Feuerwerk gezündet. Sieben Böllerschützen in Tracht feuern Salut-Schüsse ab.

20:38 Uhr: Manuel Neuer erhält als Kapitän die Meisterschale, gibt sie aber an Müller weiter, der sie als Erster in die Luft strecken darf. Wieder Feuerwerk, zu dem sich Konfettiregen gesellt. Müller feiert und gibt die Schale direkt an Harry Kane weiter.

„Haben gewusst, dass dieser Moment kommt“

20:46 Uhr: Jetzt schnappt sich Müller die Schale und geht zu den Fans. Er klettert auf das Podest der Vorsänger.

20:48 Uhr: Müller nimmt sich ein Mikro. „Wir sind so glücklich, dass wir euch diese Meisterschale bringen können“, sagt er: „Ich würde mir wünschen, wenn wir gemeinsam noch das eine oder andere Lied singen. Und dann pack mas.“

20:53 Uhr: Nach der Feier auf dem Zaun kommt noch die ganz große Rede von Müller. Umringt von seinen Mitspielern bekommt er ein Stadion-Mikro und spricht zur kompletten Arena. „Ja Leute, wir haben alle gewusst, dass dieser Moment kommt“, setzt Müller an und brüllt dann ins Miko: „Ich bin froh, dass wir die Schale wieder in München haben.“

Müller richtet letzte Worte an die Fans

20:54 Uhr: Müller fügt hinzu: „„Für viele Menschen und auch für mich ist es schwieriger, aber auch schöner Moment. Die Wertschätzung ist einmalig. Wenn man überlegt, was in den letzten 25 Jahren mit dem Verein passiert ist… Das Stadion ist immer voll. Die ganze Welt beneidet und darum. Ihr macht es zu einem Tempel. Die Entwicklung des Vereins, daran konnte ich mithelfen. Wir sind in der Weltspitze und das ist nicht leicht. Ich wollte mich bei den Menschen bedanken, die Radio-Müller ausgehalten haben, das war nicht immer leicht. Wir sind gut aufgestellt, aber ich appelliere an alle, die hier sind: Reißt euch den Arsch auf, das ist etwas Größeres“, sagt Müller. Er habe es geliebt, „dieser Gladiator zu sein. Ich werde es vermissen und was kommen wird, wird nur halb so schön sein. Ich liebe euch alle. Und jetzt lasst und alle feiern… Let’s gooo.“

20:57 Uhr: Mit dem Feierbefehl von Thomas Müller geht es dann auch endlich feuchtfröhlich zu - es gibt die ersten Bierduschen. Als Erster wird der Mann des Tages selbst eingedeckt, Neuer und Sané gießen die ersten riesigen Gläser über ihn.

21.01 Uhr: Im Bierduschen-Rausch geht es wild zu, kaum ein Bayern-Star kommt trocken davon. Müller unterdessen wird von Goretzka sogar auf dem Arm spazieren getragen - was für ein Service.