Hat Bayer bereits den Wirtz-Ersatz?

Niklas Trettin 13.05.2025 • 10:22 Uhr Florian Wirtz steht vor dem Abgang. Um aber auch in Zukunft nicht auf magische Momente verzichten zu müssen, hat Bayer Leverkusen bereits vorgesorgt - und sich eines der vielversprechendsten Talente gesichert.

Ibrahim, genannt Ibo, Maza hat Bayer Leverkusen schon einmal in einem ganz wichtigen Moment geholfen. Am 34. Spieltag der Saison 2022/23, als er mit Hertha BSC rechnerisch bereits abgestiegen war und in Wolfsburg antrat - dem direkten Gegner der Rheinländer im Fernduell um die Europapokalplätze.

Leverkusen brauchte damals dringend Punkte, die Akkus waren aber leer und man verlor deutlich beim VfL Bochum. Doch die Rettung kam aus Niedersachsen.

Mit einer besseren B-Mannschaft warfen die Hauptstädter, obwohl es sportlich um gar nichts mehr ging, alles in die Waagschale und drehten einen 0:1-Rückstand in einen 2:1-Sieg. Eine faustdicke Überraschung.

Maza traf dabei zum zwischenzeitlichen Ausgleich, als noch 17-Jähriger erzielte er im zweiten Einsatz sein erstes Bundesliga-Tor. Am Ende gewann Hertha, klaute Wolfsburg die schon sicher geglaubten Punkte und schickte Leverkusen indirekt in die Europa League.

Der Rest ist Geschichte: Dort stürmte Bayer bis ins Halbfinale und legte den Grundstein für die Euphorie, die ein Jahr später im sensationellen Gewinn des Doubles mündete - dem mit Abstand größten Erfolg der Vereinsgeschichte.

Ein besonderes Talent - wie Florian Wirtz

Ob Maza allein durch seine Leistung als Helfer in der Not auf den Zettel der Leverkusener Talentspäher geriet, ist nicht überliefert. Fest steht aber, dass der gebürtige Mittelfeldspieler dem Verein sehr gut gefällt. Denn zuletzt wurde das finalisiert, was sich länger angedeutet hatte.

Nämlich, dass Maza der erste Neuzugang der Werkself für die kommende Saison ist. Rund zwölf Millionen fließen laut Medienberichten an den Hauptstadtklub. Eine stolze Summe für jemanden, der erst zwei Bundesligaspiele absolviert hat.

Aber auch ein Preis, da sind sich fast alle Experten einig, den es sich zu zahlen lohnt. Schließlich gilt der 19-Jährige als großes Versprechen für die Zukunft und als einer, der dieses besondere Talent besitzt, das nur wenige haben. Wenige andere - wie Florian Wirtz.

Maza bezeichnet Özil als sein Vorbild

Technisch ist Maza in der 2. Bundesliga eine Klasse für sich, er hebt sich deutlich von seinen Mitstreitern ab. Kleine Schwächen, die in so jungen Jahren logischerweise vorhanden sind, kaschiert der Deutsch-Algerier mit spielerischer Raffinesse.

Seine großen Vorbilder sind passend dazu Mesut Özil und Eden Hazard. Beide haben ihre Karriere früh begonnen und sind schnell durchgestartet. Ob Maza Ähnliches gelingt?

Bayers scheidender Trainer Xabi Alonso schwärmt jedenfalls vom ersten Neuzugang, auch wenn er ihn aufgrund seines Abgangs nach Saisonende nicht mehr selbst trainieren wird.

„Er ist ein Spieler mit verschiedenen Qualitäten: gut zwischen den Linien, mit einem guten Potenzial“, sagte der Baske und fügte leicht bremsend hinzu: „Er hat noch viele Dinge zu entwickeln, aber ich glaube, dass unser Verein dafür eine gute Möglichkeit ist, um junge Spieler zu verbessern, wenn sie den Willen, den Wunsch haben.“

Alonso: “Eine sehr gute Verpflichtung”

Und diesen Willen scheint Maza wohl zu haben, so hob besonders Alonso seine Persönlichkeit hervor: “Er ist jung, aber erwachsen. Es ist eine sehr gute Verpflichtung. Wir sind froh, dass er bei uns ist."

Und egal, wer in der kommenden Saison anstelle von Alonso auf der Bayer-Trainerbank sitzen wird: Maza kann perspektivisch ein Spieler sein, der für die magischen Momente im Spiel nach vorne sorgt.

Und genau solche Akteure braucht Bayer Leverkusen. Denn ein Wirtz-Abgang dürfte spätestens 2026 Realität werden - und wird bei Bayer eine große Lücke hinterlassen.

Bei Wirtz-Abgang: Maza als Teil der Lösung

Maza schon als seinen direkten Nachfolger zu bezeichnen, wäre natürlich übertrieben. Doch er will - wie vor zwei Jahren - dem Klub wieder helfen, nur diesmal direkt im Bayer-Trikot.

Ein Wirtz-Abgang müsste natürlich von mehreren Spielern gemeinsam kompensiert werden - einer davon dürfte im besten Fall jedoch bereits Maza sein.

Zumal sich im offensiven Mittelfeld im Sommer einiges tun könnte. Emiliano Buendía wird nach seiner Leihe wohl zu Aston Villa zurückkehren, Jonas Hofmann gilt als Abgangskandidat.

Maza soll behutsam herangeführt werden

Maza könnte also in der kommenden Saison den Platz von einem der beiden einnehmen, sodass er in der kommenden Saison behutsam an das Niveau der Bundesliga und der Champions League herangeführt werden kann.

Ob im Schatten von Wirtz oder bereits ohne Leverkusens Kreativdirektor, bleibt noch abzuwarten.

Doch allein die Tatsache, dass man ihm zutraut, sich im hochkarätigen Bayer-Kader auf Anhieb durchzusetzen, ist Anerkennung genug.

Maza debütierte bereits im Nationalteam

Eines hat Maza mit Wirtz schon jetzt gemeinsam: Beide sind Nationalspieler.

Maza debütierte im Vorjahr mit 18 Jahren in der algerischen Nationalmannschaft und entschied sich gegen den DFB, weil auf seiner Position Musiala und Wirtz spielen.

Im Rheinland stört ihn die Anwesenheit von Wirtz nicht - im Gegenteil. Nach seinem Wechsel sprach er von einem Traum, der in Erfüllung gegangen sei.

“Hier in Leverkusen kann ich mich noch weiterentwickeln und Titel gewinnen - das treibt mich an”, betonte er.