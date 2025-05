Zweifel an Wirtz und Bayern

War es sein letzter Geniestreich vor heimischer Kulisse im Trikot von Bayer Leverkusen ? Mit einer sehenswerten Außenristflanke servierte Florian Wirtz in der Nachspielzeit mustergültig für Jonas Hofmann, der per Flugkopfball zum 2:4-Endstand gegen Borussia Dortmund vollendete.

Was wird aus Wirtz?

Das Wichtige sei, dass es eine Lösung gebe, mit der sich alle Parteien - Wirtz selbst, dessen Familie und der Verein - wohlfühlen, betonte Carro und ergänzte: Am Ende müsse Wirtz selbst entscheiden, „was will er, wann will er den nächsten Schritt machen“.

Leverkusen weiter „der richtige Platz“ für Wirtz?

Die Verantwortlichen in Leverkusen wissen um das Interesse anderer Topklubs, sehen ihren Verein aber selbst auch in einer guten Position. „Neben einem Vertrag ist es wichtig, dass du Florian überzeugst, dass es der richtige Platz ist“, betonte Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes.

Wirtz-Abgang könnte Leverkusener Kasse füllen

Die Bild berichtete am Freitag von einer angeblichen Einigung zwischen Wirtz und Bayern . Offen sei demnach nur noch der genaue Zeitpunkt des Wechsels. Sollte es in diesem Sommer nicht klappen, soll Wirtz auch für einen Transfer nach München im nächsten Jahr sein Wort gegeben haben.

Basler legt sich auf Bayern fest – aber äußert Skepsis

„Er wird zu Bayern gehen, da bin ich fest davon überzeugt. Was soll da noch scheitern?“, meinte SPORT1-Experte Mario Basler im Doppelpass. „Wenn sich Bayern mit Wirtz schon einig ist, dann kommt es auf 30 Millionen mehr oder weniger am Schluss auch nicht an. Sie wollen diesen Spieler unbedingt und wenn es am Ende 150 Millionen sind, werden sie es bezahlen.“