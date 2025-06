Rangnick hinterfragt Bayerns Transfer-Strategie

„Wenn ich Eigentümer oder Sportdirektor eines Vereins wäre, würde ich nur versuchen, junge Spieler zu verpflichten und in sie zu investieren. Denn nur so macht es Sinn. Macht es Sinn, 30, 40, 50 Millionen für einen 28- oder 30-Jährigen auszugeben? Nicht wirklich”, begann der 66-Jährige. Vor allem fehlende Aussichten auf große Einnahmen bei einem späteren Verkauf der Spieler und hohes Verletzungsrisiko würden ihn abschrecken.

Er rechnete ein Beispiel für einen 30 Jahre alten Star vor. Rangnick zog eine Ablöse von 50 Millionen Euro, ein Gehalt von 15 Millionen Euro pro Jahr sowie Vermittlungsprovisionen heran. Er kam auf ein Gesamtpaket in Höhe von 130 Millionen Euro. „Sie werden das Geld nie zurückbekommen. Und wenn man Pech hat, ist der Spieler nach ein oder zwei Jahren nicht einmal mehr zu gebrauchen. Bei einer solchen Investition kann man höchstens in den ersten drei Jahren einen Teil des Geldes nutzen.“

Rangnick versteht Kane-Transfer nicht

In 93 Partien hat Kane seit seiner Ankunft in München 83 Treffer erzielt und 26 Vorlagen geliefert. Trotzdem hat sich die riesige Summe für Rangnick nicht gelohnt.

Kane? „Mein Ansatz wäre ein anderer“

„Er hat zwar viele Tore geschossen, die Liga gewonnen und die Stimmung in der Kabine gut beeinflusst. Ja, sie haben den deutschen Meistertitel gewonnen, was für Bayern logisch ist. Aber sie haben den Pokal nicht gewonnen. Sie haben die Champions League nicht gewonnen. Wir müssen abwarten und sehen, was in den nächsten zwei Jahren passiert. Ich sage nicht, dass es keine gute Verpflichtung war, aber mein Ansatz wäre ein anderer“, betonte Rangnick.