Basler sagt brisantes Beben beim FC Bayern voraus

Mario Basler sorgt mit einer brisanten These zum FC Bayern für Aufsehen.

Der ehemalige Spieler des deutschen Rekordmeisters sagte in seinem Podcast „Basler ballert“ eine personelle Veränderung an der Vereinsspitze voraus - die auch einen anderen großen deutschen Verein betreffen würde.

„Nächstes Jahr ist ein Herr Krösche beim FC Bayern“

„Ich sage es mal ganz leise: Ich habe gehört, nächstes Jahr ist ein Herr Krösche beim FC Bayern“, sagte der SPORT1 -Experte. Demnach werde der Sportvorstand von Eintracht Frankfurt in München „eine Position übernehmen“.

Konkret wurden derartige Personalspekulationen aber bislang nicht. Der Vertrag von Sportvorstand Max Eberl ist noch bis 2027 gültig. Nichtsdestotrotz sieht Basler den ehemaligen Gladbach-Manager in München nicht ungefährdet.

Basler prophezeit Bayerns Sportvorstand „ein Problem“

„Also ich glaube, dass Max Eberl nächstes Jahr ein Problem kriegen wird“, sagte Basler. Bei den Bayern sei man mit der Transferpolitik unzufrieden: „Und ich habe, wie gesagt, aus verschiedenen Kreisen gehört, dass man schon so gut wie sicher mit Markus Krösche - so ein bisschen - einig sein soll für die neue Saison.“

Er wolle dies „mal ganz langsam, ganz dezent“ in den Raum stellen. Das angebliche Bayern-Interesse an Krösche halte er dabei für legitim. Dieser mache in Frankfurt einen „geilen“ Job.