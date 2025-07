Klinsmann wünscht sich einen Müller-Wechsel in die USA

Der frühere Bundestrainer Jürgen Klinsmann empfiehlt seinem einstigen Schützling Thomas Müller einen Wechsel in die USA.

Der frühere Bundestrainer Jürgen Klinsmann empfiehlt seinem einstigen Schützling Thomas Müller einen Wechsel in die USA.

Der frühere Bundestrainer Jürgen Klinsmann hofft auf eine Fortsetzung der Karriere von Thomas Müller. „Ich wünsche mir, dass er noch ein paar Jahre ranhängt und natürlich, dass er das Abenteuer USA in seine Überlegungen einbezieht“, schrieb der 60-Jährige in einer Kolumne für den kicker .

„Er hat alles, um den Fußball in den USA weiter anzustoßen, wie es Lionel Messi oder auch Marco Reus tun“, meinte Klinsmann und ergänzte: „Er hätte mit Sicherheit viel Freude dabei, und ich hoffe natürlich, dass es ihn in diesem Falle am ehesten nach Los Angeles zieht.“