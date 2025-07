Neuhaus? "Die Worte, die Flo gewählt hat, gehen gar nicht"

Tobias Sippel bezieht bei SPORT1 exklusiv Stellung zum Fall Florian Neuhaus. Der 37 Jahre alte Torhüter äußert sich auch zu seiner Zukunft in Gladbach.

Zuletzt sorgte rund um Borussia Mönchengladbach vor allem ein Thema für Aufsehen: die Situation um Florian Neuhaus . Dieser hat sich in einem Gespräch auf Mallorca abfällig über Sportvorstand Roland Virkus geäußert – und wurde dabei heimlich gefilmt.

Beim Trainingsauftakt der Gladbacher am Sonntag fehlte Neuhaus, denn er muss vier Wochen mit der U23 trainieren . Zudem muss er rund 100.000 Euro Geldstrafe bezahlen. Mit Torhüter Tobias Sippel äußert sich nun ein Mitspieler exklusiv bei SPORT1 .

„Klar, die Worte, die Flo gewählt hat, gehen gar nicht – das sage ich ganz deutlich. Aber diese Aussagen wurden in einem vermeintlich privaten Moment getätigt. Es ist auch traurig, sowas heimlich zu filmen und online zu stellen“, betont Sippel.

Sippel leidet mit ter Stegen

„Vor einem Jahr hätte das sicher niemand gedacht. Marc ist seit über zehn Jahren in Barcelona, ist dort Kapitän. Und dann kam diese schwere Knieverletzung“, sagt Sippel, für den die Kritik an ter Stegen nur schwer nachvollziehbar ist. „Was man jetzt in den Zeitungen liest, wird seinen Leistungen nicht gerecht. Aber er wird einen Weg finden, damit umzugehen.“