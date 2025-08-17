Newsticker
Blitz-Comeback von Bayern-Star Pavlovic?

Schnelles Comeback von Bayern-Star?

Das Comeback von Aleksandar Pavlovic rückt näher. Den Bayern-Star bremste ein Bruch der Augenhöhle aus.
Aleksandar Pavlovic vom FC Bayern spricht während eines Interviews über Nick Woltemade. Könnte er den Stürmer zum Rekordmeister locken?
Daniel Höhn
Aleksandar Pavlovic vom FC Bayern könnte offenbar schon bald sein Comeback geben.

„Beim Aleks schaut es ganz gut aus. Eine Schwellung hat abheilen müssen nach der OP, aber es schaut schon gut aus und wir hoffen, dass er schon nächste Woche teilweise wieder einsteigen kann“, sagte Sportdirektor Christoph Freund nach dem 2:1-Sieg der Bayern im Franz-Beckenbauer-Supercup beim VfB Stuttgart: „Von daher könnte es recht schnell gehen.“

Pavlovic musste unters Messer

Pavlovic hatte sich Anfang August im Training einen Bruch der Augenhöhle zugezogen und musste operiert werden.

Am Donnerstag veröffentlichte der Rekordmeister Bilder, die den deutschen Nationalspieler beim Training an der Säbener Straße zeigten.

Ob Pavlovic zum Auftakt der neuen Bundesliga-Saison am kommenden Freitag gegen RB Leipzig (20.30 Uhr im LIVETICKER) mitwirken kann, blieb offen.

