Bundesliga heute: Bremen - Leverkusen LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 30.08.2025 • 00:30 Uhr SV Werder Bremen empfängt heute Bayer 04 Leverkusen. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Weserstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Samstag empfängt der SV Werder Bremen Bayer 04 Leverkusen im Weserstadion, geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Robin Braun, Anstoß ist um 15.30 Uhr.

Die jüngste Bilanz spricht eher für die Gäste: In den letzten zehn Bundesliga-Duellen holte Werder nur einen Sieg (fünf Remis, vier Niederlagen) – ausgerechnet aber das letzte Aufeinandertreffen im März endete 2:0 für die Grün-Weißen.

Bremen - Leverkusen LIVE im TV, Livestream, Ticker

Leverkusen wiederum liegt die Reise an die Weser traditionell nur bedingt: Mit 20 Prozent Auswärts-Siegquote in Bremen hat die Werkself dort ihre zweitschlechteste Quote im Oberhaus, lediglich in München ist sie noch niedriger.

Bremens beeindruckende Heimserie

Werder hat keines der vergangenen vier Bundesliga-Heimspiele verloren (zwei Siege, zwei Remis) und dabei kein Gegentor kassiert – ein weiterer Zu-Null-Auftritt würde den Vereinsrekord aus dem Frühjahr 1993 einstellen.

Trainer Horst Steffen verlor jedoch seine ersten beiden Pflichtspiele an der Weser und könnte als erster Coach der Klubgeschichte im dritten Spiel ebenfalls ohne Punkt bleiben.

Neu im Kader steht der japanische Nationalspieler Yukinari Sugawara, den Bremen per Leihe vom FC Southampton verpflichtete. Der 25-jährige Rechtsverteidiger bringt Erfahrung aus Premier League und Eredivisie mit und gilt laut Peter Niemeyer als sofortige Option für die Außenbahn.

Offensiv könnte Justin Njinmah erneut im Fokus stehen: Der Stürmer erzielte zuletzt in Frankfurt sein zehntes Bundesliga-Tor und traf im März auch zum 2:0-Endstand gegen Leverkusen.

Ten Hag verliert zum Auftakt

Bayer 04 reist mit einer historischen Serie von 34 ungeschlagenen Bundesliga-Auswärtsspielen (23 Siege, elf Remis) an – letztmals verloren die Rheinländer im Oktober 2016 in Bremen. Gleichzeitig wartet die Mannschaft saisonübergreifend seit vier Ligapartien auf einen Dreier (zwei Remis, zwei Niederlagen).

Für Coach Erik ten Hag setzte es zum Einstand ein 1:2 gegen Hoffenheim; der Niederländer möchte vermeiden, als zweiter Leverkusen-Trainer nach Dettmar Cramer (1982) seine ersten beiden Bundesligaspiele zu verlieren.

Personell sorgt die Verpflichtung von Real-Legende Lucas Vázquez (Vertrag bis 2027) weiter für Schlagzeilen, hinzu könnte mit dem argentinischen Sechser Ezequiel Fernández ein weiterer Neuzugang stoßen.

Grimaldo auf den Spuren von Wirtz

Álejandro Grimaldo lieferte beim 1:2 gegen Hoffenheim seinen 21. Bundesliga-Assist für Leverkusen und kommt seit August 2023 nur knapp hinter Ex-Teamkollege Florian Wirtz (23 Vorlagen).

Auf Bremer Seite sammelte Njinmah gegen keinen Gegner mehr Scorerpunkte als gegen die Werkself (zwei). Vier Gegentore am ersten Spieltag zeigen allerdings Bremens aktuelle Anfälligkeit – ligaweit nur RB Leipzig kassierte mehr.

Leverkusen gab zeitgleich lediglich sieben Torschüsse ab, was ligaweit den Tiefstwert bedeutete. Über die rechte Seite treffen zwei namhafte Neuzugänge direkt aufeinander: Werder-Leihgabe Sugawara, der als „temporeicher, zweikampfstarker Rechtsverteidiger“ angekündigt wurde, könnte häufig Lucas Vázquez gegenüberstehen, dessen 402 Pflichtspiele für Real Madrid und 23 Titel seine Routine untermauern.

