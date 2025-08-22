Díaz: So hat mich Bayern überzeugt

SPORT1 22.08.2025 • 11:31 Uhr Luis Díaz soll zusammen mit Harry Kane und Michael Olise das neue Traum-Trio des FC Bayern bilden. Der Neuzugang ist bereits begeistert.

Luis Díaz freut sich beim FC Bayern vor allem auf das Zusammenspiel mit seinen neuen Kollegen Harry Kane und Michael Olise. Zusammen mit den beiden Superstars will der Königstransfer des Rekordmeisters viel erreichen.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Ich bin stolz darauf, Teil dieses Vereins zu sein und mit so unglaublichen Spielern wie Harry zusammenzuspielen“, sagte Díaz im Interview mit Bundesliga.com: „Ich kenne ihn schon seit langer Zeit. Olise hat auch in der englischen Premier League gespielt.“

Der ehemalige Liverpooler Díaz ist der dritte Hochkaräter, den die Bayern aus England losgeeist haben. „Neben Harry zu spielen, ist großartig für mich“, befand der Kolumbianer. Der Stürmer sei ein Spieler, „der mit allen gut klarkommen kann. Es braucht nur eine Bewegung, um ein Verständnis zu entwickeln.“

Díaz: So hat mich der FC Bayern überzeugt

Mit Olise verbinde ihn auch die ähnliche Spielweise, „da er gerne dribbelt.“ Der junge Franzose verfüge über besondere Fähigkeiten: „Wenn das Spiel etwas schwieriger wird, geht er ins Eins-gegen-eins. Man braucht Spieler von ihrem Kaliber.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Díaz war vor wenigen Wochen für bis zu 75 Millionen Euro vom FC Liverpool nach München gewechselt. Was den Ausschlag für den Wechsel gegeben habe? Zum einen die siegreiche Geschichte des Klubs, erklärte der Kolumbianer.

Und zum anderen die Bemühungen der Verantwortlichen um seine Person: „Sie sind auf mich zugekommen, sie haben an mich geglaubt. Das war ein wirklich wichtiger Punkt bei meiner Entscheidung, mich für sie zu entscheiden und zu wechseln.“