FC Bayern: Brisante "Sorge" bei Díaz im Doppelpass geäußert!

Johannes Behm , Philipp Heinemann 17.08.2025 • 12:00 Uhr Luis Díaz ist bei seinem ersten Pflichtspiel für den FC Bayern gleich entscheidend. Sami Khedira äußert dennoch leise Zweifel.

Luis Díaz hat beim FC Bayern mit seinem mitentscheidenden Tor im Supercup einen Traumeinstand gefeiert. Dennoch kassierte der Königstransfer des deutschen Rekordmeisters nach dem 2:1-Erfolg gegen Stuttgart nicht nur Lob.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Die Bindung zum Spiel fehlt, er spricht kein Deutsch und kein gutes Englisch. Das braucht Zeit“, sagte der Ex-Weltmeister Sami Khedira im Doppelpass auf SPORT1: „Er hatte gute Ansätze, aber er braucht noch Zeit.“

Díaz hatte gegen den VfB das zwischenzeitliche 2:0 erzielt. Generell habe ihm das Pflichtspieldebüt des Kolumbianers auch gut gefallen, erklärte Khedira weiter: „Er hatte einige Momente, hat Vagnoman einmal stehen lassen.“

Khedira äußert Sorge bei Bayern-Star Díaz

Dennoch ist er von dem Transfer nicht vollends überzeugt, und das auch „unabhängig von der Ablösesumme“, die mit bis zu 75 Millionen Euro recht hoch ausgefallen ist.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Er ist 28 Jahre und auf den Außen brauchst du Explosivität und Schnelligkeit auf den ersten Metern“, gab Khedira zu bedenken: „Und bei ganz vielen Spielern sieht man, dass sie mit 30 oder 31 Jahren die Explosivität im Eins-gegen-eins verlieren.“

Abzuwarten bleibe, „ob es die Bayern schaffen, ihn in die Mitte zu ziehen. Das ist meine einzige Sorge, aber da reden wir in zwei oder drei Jahren nochmal drüber.“

Effenberg bei Díaz optimistischer

Díaz hatte beim FC Liverpool gerade in der vergangenen Saison häufiger auch im Sturmzentrum gespielt, ist mit der von Khedira angesprochenen Rolle also bereits vertraut. Für den Moment ist er aber in erster Linie für den linken Flügel eingeplant.

{ "placeholderType": "MREC" }

Übrigens: Während Khedira noch Anpassungsprobleme ausmachte, zeigte sich SPORT1-Experte Stefan Effenberg deutlich optimistischer. „Ich glaube, dass er nicht viel Zeit braucht. Er hat gestern gezeigt, dass das funktionieren wird.“