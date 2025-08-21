Babbel begeistert von Bayern-Neuzugängen

Asya Menekse 21.08.2025 • 18:56 Uhr Kurz vor dem Bundesligastart ist Markus Babbel überzeugt von den Bayern-Neuzugängen und verrät, warum er sich vor allem von Luis Díaz viel erhofft.

Luis Díaz konnte im ersten Bayern-Pflichtspiel mit einem Tor überzeugen. Auch TV-Experte Markus Babbel ist bereits begeistert von dem Kolumbianer.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Díaz war einer meiner Lieblingsspieler in Liverpool“, verrät Babbel im Interview mit ran. Der 28-Jährige könne in München „richtig Gas geben“.

Außerdem ist dem ehemaligen Europameister bereits aufgefallen: „Er trägt auch deutsche Tugenden in sich.“ Babbel, der selbst bei Bayern ausgebildet wurde und dort viel Zeit verbracht hat, erzählte weiter: „Es würde mich überraschen, wenn er in München nicht funktioniert.“

Tah? „Bester deutsche Innenverteidiger“

Neben dem ehemaligen Liverpool-Star findet er auch die Verpflichtung von Jonathan Tah „grandios“. Mit dem Nationalspieler habe der deutsche Rekordmeister „den im Moment besten deutschen Innenverteidiger geholt.“

{ "placeholderType": "MREC" }

„Es war ein genialer Schachzug, dass sie ihn davon überzeugen konnten, dass Bayern der nächste große Schritt für ihn ist“, findet Babbel.