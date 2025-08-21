Babbel begeistert von Bayern-Neuzugängen

Luis Díaz konnte im ersten Bayern-Pflichtspiel mit einem Tor überzeugen. Auch TV-Experte Markus Babbel ist bereits begeistert von dem Kolumbianer.
Babbel begeistert von Neuzugängen
„Díaz war einer meiner Lieblingsspieler in Liverpool“, verrät Babbel im Interview mit ran. Der 28-Jährige könne in München „richtig Gas geben“.
Außerdem ist dem ehemaligen Europameister bereits aufgefallen: „Er trägt auch deutsche Tugenden in sich.“ Babbel, der selbst bei Bayern ausgebildet wurde und dort viel Zeit verbracht hat, erzählte weiter: „Es würde mich überraschen, wenn er in München nicht funktioniert.“
Tah? „Bester deutsche Innenverteidiger“
Neben dem ehemaligen Liverpool-Star findet er auch die Verpflichtung von Jonathan Tah „grandios“. Mit dem Nationalspieler habe der deutsche Rekordmeister „den im Moment besten deutschen Innenverteidiger geholt.“
„Es war ein genialer Schachzug, dass sie ihn davon überzeugen konnten, dass Bayern der nächste große Schritt für ihn ist“, findet Babbel.
Nach dem Erfolg im Supercup startet Bayern am Freitagabend (20:30 Uhr im LIVETICKER) gegen RB Leipzig in die neue Bundesligasaison.