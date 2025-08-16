FC Bayern: Emotionale Díaz-Geste nach Premierentreffer

Vincent Wuttke 16.08.2025 • 23:21 Uhr Luis Díaz trifft im Supercup und jubelt mit einer emotionalen Geste.

Luis Díaz ist endgültig beim FC Bayern angekommen. Der Neuzugang vom FC Liverpool hat im Supercup gegen den VfB Stuttgart (2:1) seinen ersten Treffer für die Münchner erzielt.

Eine emotionale Geste des Kolumbianers ging dabei ein wenig unter. Díaz hatte nach einer Flanke von Serge Gnabry total frei aus fünf Metern eingeköpft, anschließend lief er zur Eckfahne.

Zunächst klatschte der Star seine Teamkollegen ab, dann setzte er sich im Schneidersitz auf den Rasen. Díaz tat so, als würde er Playstation spielen - ein Jubel, der offenkundig an seinen verstorbenen Ex-Mitspieler Diogo Jota erinnern sollte.

Der Portugiese war großer Fan von Videospielen und jubelte in den vergangenen Jahren auf diese Art und Weise.

Díaz denkt an Jota

Der neue Bayern-Star Díaz hatte direkt nach der Unterschrift in einem Statement bei Instagram des verstorbenen Ex-Kollegen Diogo Jota gedacht. Im Januar 2022 war Díaz vom FC Porto zu den Reds gekommen, lief bis zum vergangenen Mai gemeinsam mit Jota auf.

„Es ist schön, mit dem Gefühl zu gehen, meine Pflicht erfüllt zu haben. Und vor allem ist es schön, als Meister zu gehen. Es wäre der perfekte Abschied gewesen, wenn wir nicht einen von uns auf so tragische Weise verloren hätten. Wie ich bereits gesagt habe: Ich trage alle in meinem Herzen, aber einen ganz besonders: Diogo. Ich werde ihn nie vergessen. Wir werden ihn nie vergessen. Danke für alles. Du gehst nie allein“, schrieb der 28-Jährige bei Instagram.