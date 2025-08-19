FC Bayern: Matthäus widerspricht Kane

SPORT1 19.08.2025 • 07:23 Uhr Harry Kane hat die Kadergröße des FC Bayern zuletzt mit vorsichtigen Worten hinterfragt. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus teilt diese Ansicht jedoch nicht.

Lothar Matthäus hat die leisen Zweifel von Harry Kane an der Kadertiefe des FC Bayern zurückgewiesen.

Luis Díaz und Jonathan Tah seien „absolute Verstärkungen“, schrieb der 64-Jährige in seiner Sky-Kolumne: „Und auch im Zentrum hat man mit Tom Bischof einen richtig guten Mann dazu bekommen. Zudem kehren Jamal Musiala, Alphonso Davies und auch Hiroki Ito nach ihren Verletzungen spätestens dann zurück, wenn es um die Titel geht.“

Dazu hätten Lennart Karl, Paul Wanner, Jonah Kusi-Asare und Wisdom Mike in den Testspielen gegen Grasshoppers Zürich, aber auch gegen einen englischen Champions-League-Teilnehmer wie Tottenham Hotspur eindeutig bewiesen, dass sie auf hohem Niveau mithalten können. „Diesen Spielern sollte man nun eine Chance geben und ich finde nicht, dass der Kader – selbst ohne den gehandelten Christopher Nkunku – zu klein ist“, führte der 64-Jährige aus.

Matthäus hat Kanes Aussagen „nicht ganz verstanden“

Kane ließ am Samstag nach dem Supercup-Sieg gegen Stuttgart aufhorchen. „Es ist einer der kleinsten Kader, in dem ich je gespielt habe“, sagte der englische Nationalspieler. „Wir sind ein bisschen dünn aufgestellt, wenn wir ehrlich sind - aber aus unserer Sicht, können wir, die Spieler, das nicht beeinflussen.“

Noch sei aber etwas Zeit bis zum Ende des Transferfensters, so Kane weiter, der dabei auf die sportliche Leitung verwies.