FC Bayern: Matthäus widerspricht Kane

Lothar Matthäus hat die leisen Zweifel von Harry Kane an der Kadertiefe des FC Bayern zurückgewiesen.
Matthäus widerspricht Kane
Luis Díaz und Jonathan Tah seien „absolute Verstärkungen“, schrieb der 64-Jährige in seiner Sky-Kolumne: „Und auch im Zentrum hat man mit Tom Bischof einen richtig guten Mann dazu bekommen. Zudem kehren Jamal Musiala, Alphonso Davies und auch Hiroki Ito nach ihren Verletzungen spätestens dann zurück, wenn es um die Titel geht.“
Dazu hätten Lennart Karl, Paul Wanner, Jonah Kusi-Asare und Wisdom Mike in den Testspielen gegen Grasshoppers Zürich, aber auch gegen einen englischen Champions-League-Teilnehmer wie Tottenham Hotspur eindeutig bewiesen, dass sie auf hohem Niveau mithalten können. „Diesen Spielern sollte man nun eine Chance geben und ich finde nicht, dass der Kader – selbst ohne den gehandelten Christopher Nkunku – zu klein ist“, führte der 64-Jährige aus.
Matthäus hat Kanes Aussagen „nicht ganz verstanden“
Kane ließ am Samstag nach dem Supercup-Sieg gegen Stuttgart aufhorchen. „Es ist einer der kleinsten Kader, in dem ich je gespielt habe“, sagte der englische Nationalspieler. „Wir sind ein bisschen dünn aufgestellt, wenn wir ehrlich sind - aber aus unserer Sicht, können wir, die Spieler, das nicht beeinflussen.“
Noch sei aber etwas Zeit bis zum Ende des Transferfensters, so Kane weiter, der dabei auf die sportliche Leitung verwies.
Aussagen, die Matthäus „nicht ganz verstanden“ habe. Schließlich standen mit Tah und Díaz auch zwei erfahrene Neuzugänge in der Startelf, die sich bereits gut in die Abläufe integriert hatten. „Man sieht, dass die Bayern trotz ihrer kurzen Vorbereitungszeit aufgrund der Klub-WM schon sehr weit sind“, urteilte der Rekordnationalspieler.