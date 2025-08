Leih-Keeper macht BVB-Ansage: "Will mich als Nummer Eins durchsetzen"

Diant Ramaj hat große Ziele: In einem Interview spricht der Torwart über seinen Karriereplan – und lässt keinen Zweifel daran, wohin sein Weg führen soll. Nicht nur beim BVB hat er Großes vor.

Spielpraxis in der Bundesliga sammeln

Der ehemalige U20-Nationaltorwart, der aktuell vom BVB an den 1. FC Heidenheim verliehen ist , betont: „Ganz klar: Ich will mich bei Dortmund als Nummer 1 durchsetzen. Daran arbeite ich jeden Tag.“

Für Ramaj ist die aktuelle Leihe ein Schritt auf diesem Weg – mit der klaren Erwartung, sich über Spielpraxis in der Bundesliga weiterzuentwickeln.

BVB leiht ihn nach Heidenheim

Er sei nicht gekommen, um auf der Bank zu sitzen. „Ich will lernen – und dafür ist Spielzeit gerade jetzt für mich einfach essenziell“, sagte der Keeper Anfang Juni.

In Heidenheim wird Ramaj als neue Nummer 1 den langjährigen Stammtorhüter Kevin Müller verdrängen.

Ramaj will wieder sichtbarer werden

Ramaj entschied sich trotz anderer Angebote bewusst für Heidenheim: „Es gab definitiv mehrere Optionen, auch bei Vereinen, die in internationalen Wettbewerben vertreten sind. Aber in der Bundesliga zu spielen, ist mir nach meinen Stationen im Ausland am wichtigsten gewesen.“