Matthäus verrät: Diesen Spieler empfahl ich dem BVB

Felix Kunkel 26.08.2025 • 12:39 Uhr Lothar Matthäus ordnet die geplanten Neuverpflichtungen des BVB ein. Von einem Spieler ist der Rekordnationalspieler besonders angetan.

Lothar Matthäus blickt zwiegespalten auf den geplanten Transfer-Doppelschlag von Borussia Dortmund. Er erwarte nicht, „dass ein Jugendspieler wie Aaron Anselmino, der vom FC Chelsea auf Leihbasis kommt, die Dortmunder Defensive plötzlich stabiler macht“, schrieb der Rekordnationalspieler in seiner Kolumne für Sky.

Eine andere Meinung hat Matthäus zu Carney Chukwuemeka, der bereits in der Rückrunde der vergangenen Saison an den BVB ausgeliehen war. Der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler „hat für mich eine hohe Qualität, von diesem Spieler bin ich begeistert“, betonte der 64-Jährige.

Matthäus hat Kehl Chukwuemeka persönlich empfohlen

Seine Begeisterung über Chukwuemeka äußerte Matthäus nach eigenen Angaben auch gegenüber BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl: „Er ist ein Riesenspieler für das Mittelfeld. Ich habe Kehl persönlich gesagt: ‚Den würde ich gerne in der Bundesliga sehen.‘“

Die Verletzungsprobleme in der Abwehr des BVB werde der Mittelfeldmann aber natürlich nicht lösen, ergänzte Matthäus.

So sieht Matthäus die Abwehr-Probleme beim BVB

Die Schwarz-Gelben beklagen derzeit mehrere Ausfälle in der Defensive. Mit Nico Schlotterbeck, Emre Can und Niklas Süle stehen Trainer Niko Kovac gleich drei Innenverteidiger nicht zur Verfügung.

Grundsätzlich stuft Matthäus die personelle Besetzung der Dortmunder Abwehr als positiv ein: „Wenn alle verletzten Innenverteidiger zurück sind, dann ist die Borussia auch dort sehr gut aufgestellt.“