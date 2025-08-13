Neues Woltemade-Angebot des FC Bayern: Berater attackiert den VfB

Maximilian Huber 13.08.2025 • 20:27 Uhr Nick Woltemade will zum FC Bayern wechseln. Berater Danny Bachmann verrät, dass der Rekordmeister ein neues Angebot beim VfB eingereicht hat. Stuttgart lehnt ab, was Bachmann zu einer verbalen Attacke veranlasst.

Der FC Bayern hat im Werben um Nick Woltemade ein neues Angebot abgegeben. Das verriet Danny Bachmann, Berater des deutschen Nationalstürmers.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Die von Herrn Wehrle in dieser Woche geforderte Lösung im Rahmen einer fragwürdigen Deadline wurde heute mit dem Gesamtpaket von Interessent und Spielerseite zusammen in Höhe von mehr als 60 Millionen Euro plus Weiterverkaufsbeteiligung geliefert“, sagte Bachmann der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Zum Verständnis: Stuttgarts Vorstandsvorsitzender Alexander Wehrle hatte dem Rekordmeister jüngst eine Deadline gesetzt, dass bis zum Supercup am Samstag in der Personalie Woltemade Klarheit herrschen müsse.

Stuttgart lehnt Bayern-Angebot erneut ab

„Die Antwort des Aufsichtsrats über eine Forderung von marktfremden 75 Millionen Euro für einen Spieler, der ablösefrei gekommen ist, jedoch mit einer Gehaltseinstufung im unteren Mittelfeld, entbehrt - insbesondere für einen nationalen Transfer - nicht nur jeglicher Grundlage, sondern steht im krassen Widerspruch zu den erwähnten Absprachen“, sagte Bachmann und stellte damit klar, dass auch das aktuelle Angebot abgelehnt wurde.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der VfB Stuttgart betonte in den vergangenen Wochen mehrmals, mit dem Stürmer in die anstehende Saison gehen zu wollen. Lediglich bei einem „außergewöhnlichen“ Angebot eines Interessenten würden sich die Schwaben dazu bereit zeigen, in Verhandlungen einzutreten.

Woltemade will zu Bayern

„Im März 2024 und zuletzt Mitte Juni gab es die klare Zusage des VfB für ein lösungsorientiertes Vorgehen, sobald der nächste Karriereschritt möglich ist. Einen solchen gäbe es nun in der Schnelllebigkeit des Fußballs zum deutschen Rekordmeister und dauerhaften Champions-League-Teilnehmer. Für einen ambitionierten deutschen Nationalspieler ist das eine enorme Chance“, erklärte Bachmann.

In Stuttgart steht Woltemade noch bis 2028 unter Vertrag. Der Stürmer war im Sommer 2024 ablösefrei von Werder Bremen zu den Schwaben gewechselt.

Mit dem FC Bayern ist sich der 23-Jährige bereits seit Wochen mündlich über einen Wechsel einig.