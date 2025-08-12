Was an der VfB-Ansage an die Bayern verwundert

SPORT1 12.08.2025 • 10:16 Uhr Wechselt Nick Woltemade doch noch vom VfB Stuttgart zum FC Bayern? VfB-Vorstandschef Wehrle setzt dem Rekordmeister jetzt eine Deadline.

Deadline für den FC Bayern bei Nick Woltemade - und erstaunliche Äußerungen aus der Chefetage des VfB Stuttgart.

Vorstandschef Alexander Wehrle hat dem Rekordmeister jetzt im Poker um Shootingstar Woltemade ein Ultimatum gesetzt. „Wir spielen am Samstag den Supercup. Bis spätestens zum Anpfiff sollte auch alles geklärt sein“, sagte Wehrle laut der Stuttgarter Zeitung am Montagabend bei der Veranstaltung „PubCannstatt“.

FC Bayern: Das ist die Deadline für Woltemade

Demnach hätte Bayern noch bis Samstag Zeit - dann kämpft der Meister im Franz-Beckenbauer-Supercup ausgerechnet gegen Pokalsieger VfB um den ersten Titel der Saison (DFL-Supercup Samstag 20.30 Uhr im LIVETICKER).

Was an den Aussagen von Wehrle erstaunt

„Es ist jetzt eine Strecke von sechseinhalb Wochen. Irgendwann ist auch mal gut“, sagte Wehrle über den Poker und ergänzte: „Wenn man den Spieler unbedingt verpflichten will, müsste man auch in der Lage sein, in dieser Zeit eine Lösung zu erzielen.“

Diese Aussage erstaunt insofern, als die Stuttgarter bislang nicht einmal zu Gesprächen bereit waren. Der DFB-Pokalsieger will angeblich erst ab 65 Millionen mit den Münchnern verhandeln.

Während Ex-Bayern-Star Lothar Matthäus nun die Meinung vertritt, Bayern müsse bei Woltemade noch einmal aktiv werden, haben sich die Bosse des Rekordmeisters zuletzt sehr zurückhaltend gezeigt.

„Wir hatten ein Angebot abgegeben, das hat bisher nicht zu einem Gespräch geführt und das ist der Status quo“, meinte CEO Jan-Christian Dreesen Ende Juli. Sportvorstand Max Eberl stellte am vergangenen Freitag nach dem 4:0-Erfolg gegen Tottenham Hotspur klar: „Wir haben genug dazu gesagt. Wir haben unseren Standpunkt vertreten. Wir haben uns um den Spieler bemüht. Stuttgart hat nicht signalisiert, reden zu wollen. Damit ist die Sache auch für uns vom Tisch. Mehr kann ich dazu nicht zu sagen.“

Welche Auswirkung hat Coman auf Woltemade?

Durch den Abgang von Kingsley Coman nach Saudi-Arabien hat sich zumindest auf Bayern-Seite die Situation nun geändert. Durch die rund 30 Millionen Euro Ablöse, die Al-Nassr nach SPORT1-Informationen für den Franzosen zahlen wird, hat Bayern zwar jetzt mehr Geld - praktisch aber wird sich der Rekordmeister nicht die Blöße geben, nochmal nachzubessern, nachdem er sich öffentlich quasi festgelegt hat, dies nicht tun zu wollen.

Der Wunsch, Woltemade loszueisen, ist zwar weiterhin groß – er ist nach SPORT1-Informationen weiter Transferziel Nummer 1 für die mittelbare Zukunft. Die Bayern-Verantwortlichen wollen sich jedoch nicht in kaum stemmbare Ablöse-Sphären drängen lassen.

Aber: Für den aufstrebenden Stürmerstar ist ohnehin eine Art „Sondervermögen“ eingeplant, das von der Gewinn- und Verlustbilanz auf dem Transfermarkt unberührt ist.

