Bundesliga: Adeyemis Fairplay-Aktion verzückt Schiri: "Mehr davon!"

SPORT1 21.09.2025 • 22:32 Uhr Karim Adeyemi gilt nicht unbedingt als Liebling der Schiedsrichter. Doch mit einer beachtlichen Aktion sorgt er nun bei einem Unparteiischen für Begeisterung.

Karim Adeyemi und die Schiedsrichter, das ist so eine Sache: Der deutsche Nationalspieler von Borussia Dortmund sah sich in der Vergangenheit oft unfair behandelt - doch nach dem 1:0-Sieg des BVB über den VfL Wolfsburg erhielt er ein dickes Lob vom Unparteiischen.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Ich würde gerne die Minute nutzen, weil es nicht so üblich ist, dass man im Profifußball so eine geile Fairplay-Aktion hat“, sagte der Referee Daniel Siebert bei DAZN über eine beachtliche Aktion Adeyemis.

Der Dortmunder, der das Spiel mit einem Gewaltschuss entschieden hatte, spielte den Ball in der 32. Minute ins Aus, nachdem sich Gegenspieler Patrick Wimmer verletzt hatte.

Adeyemi? „Gerne mehr davon, liebe Profis“

„In der ersten Halbzeit ist er in Ballbesitz gekommen auf dem Flügel, als Wimmer sich verletzt hat. Normalerweise hätte man das als Spieler nutzen können und eine Überzahlaktion haben können“, schwärmte Siebert.

{ "placeholderType": "MREC" }

Doch Adeyemi habe den Ball „freiwillig ins Aus geschossen und wollte nicht von der Verletzung eines Gegenspielers profitieren. Das finde ich sehr toll, wir werden das auch im Bericht notieren. Gerne mehr davon, liebe Profis.“

Diese Worte dürften Balsam für Adeyemi sein. Im April 2024 hatte er noch offen zugegeben, dass er sich von den Schiedsrichtern der Bundesliga in eine „Schublade“ gesteckt fühle. Wiederholt waren dem 23-Jährigen mögliche Elfmeterpfiffe verwehrt geblieben - mehrfach wurde er auch für Schwalben verwarnt.