Bundesliga heute: Augsburg - Dortmund LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 31.10.2025 • 17:30 Uhr Der FC Augsburg empfängt heute Borussia Dortmund. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr in der WWK-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der FC Augsburg befindet sich in der Krise - und jetzt kommt mit Borussia Dortmund eines der Topteams der Bundesliga in die WWK-Arena. Die Mannschaft von Sandro Wagner braucht gegen den BVB dringend einen Überraschungserfolg.

Doch die Gäste sind klarer Favorit. Niko Kovac und der BVB sind - sieht man von der knappen Niederlage gegen den FC Bayern ab - seit Wochen ungeschlagen. Mit einem Sieg könnten sie Platz zwei der Tabelle zumindest vorübergehend erobern.

Der FCA empfängt Dortmund am Freitagabend (31.10.2025, 20:30 Uhr) mit der schlechtesten Abwehr der laufenden Bundesliga-Saison (20 Gegentreffer) und lediglich sieben Punkten aus acht Partien – die schwächste Ausbeute seit 2021/22.

Demgegenüber steht ein BVB, der nach dem 1:0 gegen den 1. FC Köln bereits die fünfte Weiße Weste eingefahren hat und mit nur sechs Gegentoren die zweitbeste Defensive der Liga stellt. Die jüngste Vergangenheit macht dem FCA dennoch Mut: In der vergangenen Spielzeit gingen beide Duelle an die Schwaben (2:1 H, 1:0 A), und insgesamt verlor Augsburg nur eins der letzten fünf Heimspiele gegen Dortmund.

Trainer Sandro Wagner befindet sich vor dem Duell mit Dortmund in der öffentlichen Kritik. Nach dem historischen 0:6 gegen RB Leipzig folgte unter der Woche das 0:1-Pokalaus gegen den Zweitliga-Vorletzten VfL Bochum – die zweite Blamage binnen vier Tagen.

Wagner reagierte zwar mit sechs Änderungen in der Startelf, zeigte sich aber „null Komma null“ verunsichert und betonte weiterhin sein Vertrauen in die Mannschaft. Dennoch riecht es nach Krise, zumal Augsburg saisonübergreifend fünf der letzten sechs Bundesligapartien vor eigenem Publikum verloren hat.

Kovac’ schwarze Serie gegen den FCA

BVB-Coach Niko Kovac reist mit einer imposanten Defensivstatistik, aber einer durchwachsenen persönlichen Bilanz nach Augsburg. In zwölf Bundesliga-Partien gegen den FCA gewann er erst zweimal (fünf Remis, fünf Niederlagen) und verlor die jüngsten drei Duelle in Folge. Besonders schmerzlich war dabei das 1:2 im Oktober 2024 – bis heute Dortmunds letzte Ligapleite nach Führung.

Während Kovac im DFB-Pokal zuletzt mit einem besonderen Kniff – dem Verzicht auf eine Behandlungspause für Julian Ryerson in der Verlängerung – Schlagzeilen machte, gilt es nun, die eigene Erfolgsserie in der Liga zu festigen.

Pressinghöhe, Guirassy-Form und statistische Brennpunkte

Beide Teams zählen zu den aktivsten Pressingmannschaften der Liga: Dortmund verbucht mit 45,6 Metern die höchste durchschnittliche Balleroberungslinie, Augsburg folgt mit 45,1 Metern und führt die Rangliste der hohen Ballgewinne (74) sogar an. Offensiv jedoch lahmt beim FCA zuletzt der Motor; das 0:6 gegen Leipzig war die erste Partie ohne eigenen Treffer unter Wagner.

Beim BVB wartet Torjäger Serhou Guirassy seit vier Ligaspielen auf ein Tor – seine längste Durststrecke seit seiner Rückkehr 2022. Immerhin hat er weiterhin mehr Großchancen (9) verzeichnet als die komplette Augsburger Mannschaft (8).

