BVB: Große Überraschung um Can

Niklas Trettin 31.10.2025 • 15:11 Uhr Überraschung um Emre Can: Eigentlich sollte der Kapitän von Borussia Dortmund für seine Rückkehr noch etwas mehr Zeit bekommen. Doch dieser Plan wurde nun über den Haufen geworfen.

Emre Can kehrt früher als erwartet in den Kader von Borussia Dortmund zurück! Der Kapitän der Schwarz-Gelben sollte eigentlich erst nach der kommenden Länderspielpause wieder mit von der Partie sein. Doch nun ist er überraschend mit nach Augsburg gereist, wo der BVB am heutigen Freitag gastiert (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER). SPORT1 kann entsprechende Informationen der Ruhr Nachrichten bestätigen.

Der 31-Jährige fiel in den vergangenen rund fünf Monaten aufgrund einer hartnäckigen Adduktorenverletzung aus. Ob er gegen Augsburg tatsächlich wieder zum Einsatz kommen wird, bleibt aber abzuwarten. Möglicherweise hängt sein Comeback im Kader mit dem personellen Engpass in der Defensive zusammen.

Can nur als Notnagel dabei?

Sowohl Nico Schlotterbeck als auch Niklas Süle werden dem BVB im Spiel gegen die Mannschaft von Sandro Wagner fehlen. Während Schlotterbeck wegen einer Krankheit zu Hause geblieben ist, leidet Süle unter Problemen am Zeh. Die Abwehrkette dürfte sich also mit Waldemar Anton, Aaron Anselmino und Ramy Bensebaini fast von allein aufstellen.