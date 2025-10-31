BVB: Große Überraschung um Can

Emre Can kehrt früher als erwartet in den Kader von Borussia Dortmund zurück! Der Kapitän der Schwarz-Gelben sollte eigentlich erst nach der kommenden Länderspielpause wieder mit von der Partie sein. Doch nun ist er überraschend mit nach Augsburg gereist, wo der BVB am heutigen Freitag gastiert (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER). SPORT1 kann entsprechende Informationen der Ruhr Nachrichten bestätigen.
Große Überraschung um Can
Der 31-Jährige fiel in den vergangenen rund fünf Monaten aufgrund einer hartnäckigen Adduktorenverletzung aus. Ob er gegen Augsburg tatsächlich wieder zum Einsatz kommen wird, bleibt aber abzuwarten. Möglicherweise hängt sein Comeback im Kader mit dem personellen Engpass in der Defensive zusammen.
Can nur als Notnagel dabei?
Sowohl Nico Schlotterbeck als auch Niklas Süle werden dem BVB im Spiel gegen die Mannschaft von Sandro Wagner fehlen. Während Schlotterbeck wegen einer Krankheit zu Hause geblieben ist, leidet Süle unter Problemen am Zeh. Die Abwehrkette dürfte sich also mit Waldemar Anton, Aaron Anselmino und Ramy Bensebaini fast von allein aufstellen.
Trainer Niko Kovac hatte noch zu Beginn dieser Woche betont, dass Can „ganz ordentliche Fortschritte“ mache, aber „es eher nach der Länderspielpause etwas werden wird als davor“.