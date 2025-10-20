"Irrsinn": Hamann warnt FC Bayern vor Kane-Verlängerung

Felix Kunkel 20.10.2025 • 10:24 Uhr Harry Kane trifft für den FC Bayern, wie er will. Ex-Profi Dietmar Hamann rät den Münchnern aber entschieden von einer vorzeitigen Vertragsverlängerung ab.

Ex-Profi Dietmar Hamann hat den FC Bayern davor gewarnt, den Vertrag von Torjäger Harry Kane vorzeitig zu verlängern.

„Das wäre ja Irrsinn. Er ist 34, wenn der Vertrag ausläuft. Du kannst keinen Vertrag verlängern, der noch 20 Monate läuft“, stellte Hamann am Sonntagabend in der Sendung Sky90 klar.

Der 52-Jährige gab zu bedenken: „Du weißt ja gar nicht, was 2027 ist. Es wäre allein schon Wahnsinn, darüber nachzudenken, bei einem Spieler, der bei Ablauf des Vertrags 34 ist, den Vertrag zu verlängern.“

Kane, dessen Vertag bis Sommer 2027 läuft, befindet sich im Bayern-Trikot derzeit in blendender Verfassung. In elf Pflichtspielen gelangen dem 32 Jahre alten Stürmer 19 Tore und drei Vorlagen.

Hamann bremst Kane-Hype: „Das sollte man abwarten“

Hamann äußerte dennoch auch Zweifel an Kane. „Bei der Europameisterschaft haben die Engländer ihre Spiele gewonnen, als Kane runter kam“, merkte er an. „Ob er gegen die besten Mannschaften wie Paris Saint-Germain oder den FC Arsenal seine Tore macht, das sollte man abwarten.“

Beim jüngsten 2:1-Sieg im Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund fiel Kane auch durch hohen Einsatz in der Defensive auf - was Hamann nicht nur positiv sieht.

„Es sollte nicht Usus werden, dass der Kane 20 Meter vor dem eigenen Tor grätscht. Das Erste, was leiden könnte, das könnte sein, dass er die Tore nicht mehr macht“, erklärte der frühere Bayern-Profi.