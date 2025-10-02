Kahn schließt mit Bayern ab: "Für mich ist diese Zeit vorbei"

Julius Schamburg 02.10.2025 • 19:13 Uhr Oliver Kahn äußert sich zu seiner Zeit beim FC Bayern und findet dabei deutliche Worte. „Der Titan“ blickt außerdem auf die Zukunft - und mahnt, was die Bundesliga angeht.

Oliver Kahn hat endgültig einen Schlussstrich unter seine Ära beim FC Bayern gezogen.

„Für mich ist diese Zeit vorbei. Das ist Vergangenheit. Ich habe diese Tür für mich auch zugemacht und beschäftige mich mit anderen Themen“, sagte Kahn bei Sky.

Kahn über Bayern-Zeit: „Es gab viele Schwierigkeiten“

Kahn war von Januar 2020 bis Juni 2021 Vorstandsmitglied bei den Bayern. Anschließend fungierte er bis Ende Mai 2023 als Vorstandsvorsitzender.

„Ich bin mit mir im Reinen, was diese Zeit angeht. Es gab viele Schwierigkeiten, aber ich schaue nach vorne und es gibt viele spannende Themen“, fügte Kahn hinzu.

Großer Wirbel um Kahns Entlassung

Vonseiten der Anhänger setzte es damals Kritik an der Art und Weise der Entlassungen. Kahn selbst verabschiedete sich mit einem lauten Knall. Dem „Titan“ wurde am letzten Bundesliga-Spieltag sogar der Stadionbesuch verwehrt.

Doch von dieser Thematik will der ehemalige Kult-Torwart nichts mehr wissen. Stattdessen mahnte der 56-Jährige: „Die Bundesliga darf nicht weiter zur Ausbildungsliga der Premier League werden.“

Bayern geht bei Wirtz und Woltemade leer aus

Damit spielte Kahn auf die Transfers von Florian Wirtz und Nick Woltemade an. Wirtz wechselte im Sommer für 125 Millionen Euro von Bayer Leverkusen zum FC Liverpool. Woltemade wurde erst nach Saisonstart für 90 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zu Newcastle United transferiert.

