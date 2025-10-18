Was BVB-Boss Watzke Schlotterbeck sagte

Julius Schamburg 18.10.2025 • 19:51 Uhr Der BVB will Nico Schlotterbeck langfristig binden, aber auch die Bayern sollen am Nationalspieler interessiert sein. Hans-Joachim Watzke kommentiert die Gerüchte. Lothar Matthäus stellt derweil den Zusammenhang zu einem Bayern-Star her.

Vor dem Duell wurde BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke, der am 23. November im Rahmen der Mitgliederversammlung aus seinem jetzigen Amt als Geschäftsführer ausscheiden wird, von Sky-Moderator Sebastian Hellmann gefragt, ob Schlotterbeck als „Abschiedsgeschenk“ bis 2030 bei den Schwarz-Gelben verlängert?

Watzke über Schlotterbeck: „Nicht mehr meine Sache“

„Das ist ja dann nicht mehr meine Sache“, stellte Watzke klar und verwies darauf, dass er die sportliche Verantwortung bereits abgegeben habe.

„Das müssen schon Lars (Ricken, Anm. d. Red.) und Sebastian (Kehl, Anm. d. Red.) machen. Die wissen beide, dass ich natürlich sehr froh wäre, wenn der Nico verlängern würde“, ließ Watzke durchblicken.

Wie hoch die Wahrscheinlichkeit sei, dass Schlotterbeck dem BVB über 2027 hinaus erhalten bleibt und seinen Vertrag verlängert?

„Ich weiß es nicht“, sagte Watzke und machte deutlich: „Ich habe ihm natürlich auch gesagt, was es bedeutet bei Borussia Dortmund - so wie Mats Hummels oder so - zum Weltstar zu werden. Aber es ist seine Entscheidung.“

Daraufhin kommentierte Lothar Matthäus die kursierenden Bayern-Gerüchte rund um die Personalie Schlotterbeck. „Ich weiß, wenn die Bayern die Angel auswerfen - und Dortmund ist ja wieder auf kurzer Distanz - dann will man natürlich nicht nur sich verstärken, sondern auch den Gegner schwächen.“

Welche Rolle spielt Upamecano?

Ein Vorstoß bei Schlotterbeck hänge auch „sehr viel“ von Dayot Upamecano ab. Mit dem Franzosen, dessen Vertrag 2026 ausläuft, will der deutsche Rekordmeister unbedingt verlängern, konnte aber noch keine Einigung erzielen.

