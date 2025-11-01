FC Bayern: Bundesliga-Ikone schwärmt vom "Karlchen"

Tobias Wiltschek 01.11.2025 • 10:04 Uhr Reiner Calmund schwärmt vor dem Bundesliga-Knaller zwischen Bayern und Bayer von Lennart Karl. Er glaubt nicht, dass der Youngster abhebt.

Lennart Karl gehört schon jetzt zu den großen Entdeckungen dieser Saison.

Der erst 17 Jahre alte Offensivspieler des FC Bayern hat sowohl in der Champions League als auch in der Bundesliga schon getroffen und ist auch vor dem Topspiel am Samstag gegen Bayer Leverkusen (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) eines der großen Gesprächsthemen.

Für Bundesliga-Ikone Reiner Calmund ist Karl bereits jetzt fester Bestandteil von Bayerns Offensiv-Power, die der ehemalige Manager von Bayer Leverkusen im Interview mit Sky als „allerfeinste Sahne“ bezeichnet. Dazu gehöre auch das „Karlchen“, wie Calmund den Teenager nennt.

Dass Karl aufgrund des Hypes die Bodenhaftung verliert, glaubt der 76-Jährige nicht.

„Flieg nicht so hoch, mein kleiner Freund“

„Es ist klar, wenn du als 17-Jähriger ein Tor vor 60.000 Menschen schießt und das ganze Stadion jubelt, dass du da Emotionen zeigst und schon mal abheben kannst, aber genau dann brauchst du ein professionelles Umfeld, das Karl hat“, sagte Calmund.

Der Youngster habe mit dem einstigen Leverkusener Michael Ballack als Berater „einen der besten ehemaligen deutschen Spieler“, so Calmund: „Ballack ist nie abgehoben und in seiner Karriere alles mit einer großen Portion Vernunft angegangen.“

Wenn er an Karl denke, erinnere er sich auch an das Lied „Flieg nicht so hoch, mein kleiner Freund“, ein Schlager von Nicole aus dem Jahr 1981.

Sollte Karl weiter so positiv auf sich aufmerksam machen, traut Calmund dem Shootingstar sogar schon die Teilnahme an der WM im kommenden Jahr zu.

Karl? „Warum soll ein junger Spieler nicht zur WM?“

„Warum soll ein junger Spieler nicht mit zur WM fahren? Auch ein Müller war in jungen Jahren dabei. Alle fangen mal jung an“, erinnerte Calmund an die Anfänge von Bayern-Ikone Thomas Müller im DFB-Team, der schon im Alter von 20 Jahren bei der WM in Südafrika Torschützenkönig wurde.

„Ich halte das nicht für unmöglich, selbst wenn er noch nicht fest eingeplant ist, dann kann er mal reinschnuppern und Erfahrung sammeln“, sagte Calmund.