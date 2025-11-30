FC Bayern: Hoeneß macht Andeutung zu Kane!

Julius Schamburg 30.11.2025 • 20:04 Uhr Uli Hoeneß meldet sich im Vertragspoker um Harry Kane zu Wort. Der Ehrenpräsident des FC Bayern spricht auch über eine mögliche Ausstiegsklausel.

Bayern-Patron Uli Hoeneß hat sich zuversichtlich geäußert, was eine mögliche Vertragsverlängerung von Stürmerstar Harry Kane angeht.

„Wir gehen davon aus, dass er seinen Vertrag bis 2027 auf jeden Fall erfüllt. Und wenn es nach uns geht - und ich habe gehört auch nach ihm - dann wird er den verlängern“, sagte Hoeneß am Sonntag in einem Talk bei den Power Days in der Münchener Olympiahalle.

FC Bayern: Vertrag von Kane läuft 2027 aus

Kanes Arbeitspapier in München ist noch bis 2027 gültig. In den vergangenen Wochen wurde der 32-Jährige immer wieder auf seine Zukunft angesprochen.

Laut übereinstimmenden Medienberichten besitzt Kane eine Ausstiegsklausel, die ihm nach der laufenden Saison einen Abgang für eine Ablöse von „nur“ 65 Millionen Euro ermöglichen würde. Damit diese Option allerdings überhaupt greifen kann, müsste Kane wohl schon frühzeitig aktiv werden.

Laut Sport Bild muss Kane die Klausel bis zum 31. Januar ziehen, um dann im Sommer für die festgeschriebene Summe wechseln zu dürfen. Dazu sagte Hoeneß nur: „Er (Harry Kane, Anm. d. Red.) hatte jedes Jahr bis Ende Januar eine Ausstiegsklausel.“

Kane mit Wechsel zum FC Barcelona in Verbindung gebracht

Hoeneß erklärte zudem, wie zufrieden Kane mit seinem Umfeld in München sei: „Seine Familie fühlt sich super wohl. In München kannst du nach wie vor in aller Ruhe unterwegs sein. Harry Kane hat zu Hause (in London, Anm. d. Red.) nur mit Bodyguards gearbeitet. So ein Leben muss ich nicht unbedingt haben.“