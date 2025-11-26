Eberl zu Kane-Vertrag: "Was spricht dagegen?"

SID 26.11.2025 • 21:00 Uhr Der Münchner Sportvorstand klingt sehr optimistisch, als er über eine mögliche Verlängerung mit dem Torgaranten spricht.

Sportvorstand Max Eberl von Bayern München ist in Sachen Vertragsverlängerung mit Torgarant Harry Kane sehr optimistisch. "Er fühlt sich bei uns sauwohl, wir lieben ihn, in München fühlt er sich wohl - also was spricht dagegen?", sagte Eberl am Rande des Champions-League-Topspiels des deutschen Fußball-Rekordmeisters beim FC Arsenal bei DAZN.

Ein Bleiben Kanes über 2027 hinaus "wäre schön, weil Harry in der Form seines Lebens ist", meinte Eberl. "Er fühlt sich extrem wohl auch in der Mannschaft und damit, wie wir Fußball spielen", ergänzte Eberl und schwärmte: "Er kam als reiner Goalgetter und hat sich entwickelt zu einem Goalgetter, der mitspielt. Er ist ein kompletter Spieler."

Auch Kane selbst hatte sich zuletzt offen dafür gezeigt, "länger zu bleiben". Gerüchte über eine mögliche Rückkehr auf die Insel oder einen Transfer zu einem anderen europäischen Topklub wischte er mehrfach beiseite.