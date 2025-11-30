"Vielleicht mit Thomas Müller": Effenberg stellt Neuer-These im Doppelpass auf

Daniel Höhn 30.11.2025 • 13:20 Uhr Stefan Effenberg stellt im SPORT1 Doppelpass eine erstaunliche These zu Manuel Neuer auf - und verteidigt den Torhüter des FC Bayern vehement.

SPORT1-Experte Stefan Effenberg hat Bayern Münchens zuletzt kritisierten Torwart Manuel Neuer im Doppelpass in Schutz genommen und eine interessante Prognose zu dessen Zukunft aufgestellt.

„Manu tun diese Länderspielpausen oder eine längere Pause im Sommer körperlich gut, um noch mal ein Jahr oder zwei zu verlängern. Ob das bei Bayern ist, liegt ein Stück weit in den Händen von Manuel – das finde ich aber gut“, sagte Effenberg.

Er könne sich „auch nicht vorstellen, dass er im Sommer sagt: Ich höre auf. Er wird mit Sicherheit noch ein oder zwei Jahre auf hohem Niveau spielen – ob das bei Bayern ist oder vielleicht sogar mit Thomas Müller“.

„Wo ist das ein Torwart-Fehler?“

Der angesprochene Müller lebt in der amerikanischen MLS gerade sein ganz persönliches Märchen. Dass auch Neuer nach Amerika wechseln könnte, erscheint für den Moment eher unwahrscheinlich. Doch das war es einst auch bei dessen langjährigem Bayern-Kollegen.

Neuer stand zuletzt mehrmals in der Kritik, was Effenberg aber nicht wirklich nachvollziehen kann.

Angesprochen auf das 0:1 gegen den FC St. Pauli am Samstag, sagte der SPORT1-Experte: „Manuel Neuer spekuliert auf die lange Ecke und der Ball hoppelt – wo ist das ein Torwart-Fehler, jetzt mal ehrlich? Ich war kein Torwart, aber ich weiß, wie Oliver Kahn oder Manuel Neuer in solchen Situationen ein bisschen spekulieren.“

Für Effenberg „muss es ein klarer Fehler sein, dass ich sage: Da liegt ein Fehler von Manuel Neuer vor. Den sehe ich hier nicht“. Die Partie gegen die Kiezkicker gewannen die Münchner am Ende durch zwei späte Tore noch mit 3:1.