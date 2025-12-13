Experte wird beim BVB deutlich: „Sie sind frustriert“

SPORT1 13.12.2025 • 14:59 Uhr Borussia Dortmund hat in den letzten Tagen nicht die gewünschten Ergebnisse erzielt. Experte Dietmar Hamann kritisiert die Leistung der Mannschaft hart.

Deutliche Worte von Dietmar Hamann in Richtung Borussia Dortmund!

„Sie sind frustriert. Sie haben in den vergangenen zehn Tagen eine wahnsinnig gute Position verspielt“, sagte der Experte bei Sky in Bezug auf die Ergebnisse der letzten Spiele.

Hamann deutlich: „Da ist zu wenig Qualität“

Durch das Unentschieden habe man sich „fast die Chancen genommen, dass sie unter die ersten Acht kommen“. Mit elf Punkten aus sechs Spielen liegt die Borussia auf Rang zehn der Tabelle. Allerdings warten mit Tottenham Hotspur und Inter Mailand zwei unangenehme Gegner zum Schluss.