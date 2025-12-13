Experte wird beim BVB deutlich: „Sie sind frustriert“

Deutliche Worte von Dietmar Hamann in Richtung Borussia Dortmund!
BVB? „Sie sind frustriert“
„Sie sind frustriert. Sie haben in den vergangenen zehn Tagen eine wahnsinnig gute Position verspielt“, sagte der Experte bei Sky in Bezug auf die Ergebnisse der letzten Spiele.
Zunächst schied der BVB im DFB-Pokal gegen Leverkusen aus (0:1), am Mittwoch kam das Team von Niko Kovac in der Champions League nicht über ein 2:2 gegen den krassen Außenseiter Bodö/Glimt aus Norwegen hinaus.
Hamann deutlich: „Da ist zu wenig Qualität“
Durch das Unentschieden habe man sich „fast die Chancen genommen, dass sie unter die ersten Acht kommen“. Mit elf Punkten aus sechs Spielen liegt die Borussia auf Rang zehn der Tabelle. Allerdings warten mit Tottenham Hotspur und Inter Mailand zwei unangenehme Gegner zum Schluss.
„Nach vorne fehlen ihnen einfach die Optionen. Da ist zu wenig Qualität, um da spielerisch Lösungen zu finden“, kritisierte Hamann.
Auch Nico Schlotterbeck hatte zuletzt deutliche Worte gefunden und mit seiner Wutrede die Mannschaft in die Pflicht genommen. Dies hatte Hamann schon vor einigen Tagen verurteilt.