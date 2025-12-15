FC Bayern: Eberl spricht über Müller-Rückkehr

Felix Kunkel 15.12.2025 • 13:23 Uhr Thomas Müller wird auf der Tribüne der Allianz Arena gesichtet. Bayern-Sportvorstand Max Eberl erklärt, warum die Situation für ihn ungewohnt war.

Bei seiner Rückkehr nach München musste Thomas Müller mitansehen, wie der FC Bayern gegen Mainz 05 nicht über ein 2:2-Unentschieden hinauskam. Nach der Partie gewährte FCB-Sportvorstand Max Eberl Einblicke in den besonderen Stadionbesuch des langjährigen Publikumslieblings.

„Wir haben vorher viel geflachst“, zitierte die dpa Eberl, der die Begegnung gemeinsam mit Müller auf der Ehrentribüne der Allianz Arena verfolgte. Bereits vor dem Anpfiff fingen die TV-Kameras Müller ein, wie er sich gut gelaunt und lebhaft gestikulierend mit Eberl und Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge unterhielt.

Eberl räumte ein, dass die Situation für ihn durchaus ungewohnt gewesen sei: „Thomas ist einer, der redet viel. Ich bin im Spiel einer, der eher etwas ruhiger ist. Deswegen musste ich mich ein bisschen adaptieren an die Situation. Aber es war sehr lustig und sehr angenehm.“

FC Bayern: Müller sieht späten Ausgleich

Müller konnte die Bayern-Partie am Sonntagabend verfolgen, da seine Saison mit den Vancouver Whitecaps bereits beendet ist.