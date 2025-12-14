Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Bundesliga
Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
WEISSE WESTE
TEAMS
TORJÄGER
Bundesliga>

FC Bayern: Thomas Müller taucht bei Bayern-Spiel auf

Müller taucht bei Bayern-Spiel auf

Nach einem turbulenten Ende seiner ersten MLS-Saison ist Thomas Müller zurück in München. Als Zuschauer verfolgt er die Bundesliga-Partie des FC Bayern gegen Mainz.
Thomas Müller muss im MLS-Finale gegen Inter Miami eine bittere Pleite einstecken. Nach der Partie meldet sich der 36-Jährige auf Instagram zu Wort.
Felix Kunkel
Nach einem turbulenten Ende seiner ersten MLS-Saison ist Thomas Müller zurück in München. Als Zuschauer verfolgt er die Bundesliga-Partie des FC Bayern gegen Mainz.

Thomas Müller ist zurück an seiner alten Wirkungsstätte. Der langjährige Profi des FC Bayern verfolgt die Bundesliga-Partie der Münchner gegen den 1. FSV Mainz 05 (JETZT im LIVETICKER) vor Ort in der Allianz Arena.

Kurz vor dem Anpfiff fingen die TV-Kameras Müller auf der Tribüne ein. Gut gelaunt, lachend und lebhaft gestikulierend unterhielt sich der 36-Jährige mit FCB-Sportvorstand Max Eberl und Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge.

Nach dem 1:0 durch Shootingstar Lennart Karl (29.) wurde Müller erneut eingeblendet, wie er zwischen den beiden Bayern-Funktionären stehend das Führungstor des Rekordmeisters beklatschte.

Müller sendet Adventsgrüße aus der Heimat

Am frühen Sonntagnachmittag teilte Müller in den sozialen Medien bereits ein Foto, das ihn gut gelaunt mit einer Brezel und vor einer Wurst- und Käseplatte zeigt. Dazu schrieb er: „Wieder dahoam in Bayern. Ich wünsche euch einen schönen dritten Advent und gemütliche, vorweihnachtliche Momente.“

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

Müller hatte den FC Bayern nach fast 25 Jahren Vereinszugehörigkeit im Sommer in Richtung Kanada verlassen. Mit den Vancouver Whitecaps stürmte er bis ins MLS-Finale, musste dort jedoch gegen Inter Miami um Lionel Messi eine bittere 1:3-Niederlage hinnehmen.

Am Montag bestätigte der Klub, dass Müller auch in der Saison 2026 für die Whitecaps auflaufen wird. Bei den Whitecaps hat sich der Bayer in Windeseile als Publikumsliebling und Leistungsträger etabliert.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite