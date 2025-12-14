FC Bayern: Thomas Müller taucht bei Bayern-Spiel auf

Thomas Müller ist zurück an seiner alten Wirkungsstätte. Der langjährige Profi des FC Bayern verfolgt die Bundesliga-Partie der Münchner gegen den 1. FSV Mainz 05 (JETZT im LIVETICKER) vor Ort in der Allianz Arena.
Müller taucht bei Bayern-Spiel auf
Kurz vor dem Anpfiff fingen die TV-Kameras Müller auf der Tribüne ein. Gut gelaunt, lachend und lebhaft gestikulierend unterhielt sich der 36-Jährige mit FCB-Sportvorstand Max Eberl und Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge.
Nach dem 1:0 durch Shootingstar Lennart Karl (29.) wurde Müller erneut eingeblendet, wie er zwischen den beiden Bayern-Funktionären stehend das Führungstor des Rekordmeisters beklatschte.
Müller sendet Adventsgrüße aus der Heimat
Am frühen Sonntagnachmittag teilte Müller in den sozialen Medien bereits ein Foto, das ihn gut gelaunt mit einer Brezel und vor einer Wurst- und Käseplatte zeigt. Dazu schrieb er: „Wieder dahoam in Bayern. Ich wünsche euch einen schönen dritten Advent und gemütliche, vorweihnachtliche Momente.“
Müller hatte den FC Bayern nach fast 25 Jahren Vereinszugehörigkeit im Sommer in Richtung Kanada verlassen. Mit den Vancouver Whitecaps stürmte er bis ins MLS-Finale, musste dort jedoch gegen Inter Miami um Lionel Messi eine bittere 1:3-Niederlage hinnehmen.
Am Montag bestätigte der Klub, dass Müller auch in der Saison 2026 für die Whitecaps auflaufen wird. Bei den Whitecaps hat sich der Bayer in Windeseile als Publikumsliebling und Leistungsträger etabliert.