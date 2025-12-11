Wirtz-These: "Dann hätten wir Lennart Karl nicht gesehen"

Christopher Mallmann 11.12.2025 • 20:33 Uhr Während Lennart Karl beim FC Bayern zaubert, kommt Florian Wirtz in Liverpool weiter nicht an. Roman Weidenfeller stellt dazu eine These auf.

„Ich hätte ihn (Wirtz; Anm. d. Red.) lieber bei den Bayern gesehen. Aber dann hätten wir heute nicht Lennart Karl gesehen“, sagte Weidenfeller bei Sky.

Wirtz war im Sommer von Bayer Leverkusen zu den Reds gewechselt, obwohl sich auch der deutsche Rekordmeister intensiv um ihn bemüht hatte.

Karl zaubert beim FC Bayern

Statt des 22-Jährigen zaubert nun Shootingstar Karl bei den Bayern. Der 17-Jährige stellte am Dienstag einen Rekord in der Champions League auf und gehört regelmäßig zur ersten Elf der Münchner.

Wirtz wiederum hat es in Liverpool weiter schwer - was auch Ex-Bayern-Star Dietmar Hamann betonte.

„Der geht da für 145 Millionen hin und der Trainer (Arne Slot; Anm. d. Red.) ist schwer unter Druck. Und das hat auch was mit ihm zu tun. Wir haben bald Weihnachten und er hat noch kein Tor geschossen und noch kein Spiel entschieden. In Frankfurt und gegen Real hat er ordentlich gespielt, aber das war in der Champions League. In der Premier League wird anders Fußball gespielt, da hat er kaum oder keine Akzente gesetzt", sagte Hamann bei Sky.

Wirtz? „Fehlt mir der Glaube“

Dass Wirtz „mit einer Aktion eine Mannschaft aufweckt oder Spiele gewinnt, das hat er bislang nicht gemacht – und warum sollte er das jetzt im Januar machen? Wenn das so lange geht, fehlt mir der Glaube, dass sich das ändert", meinte Hamann weiter.