Kovac über Guirassy-Wirbel: "Er kam dann nochmal zu mir"

Felix Kunkel 01.12.2025 • 13:42 Uhr Das Verhalten von BVB-Stürmer Serhou Guirassy ist auch noch vor dem Pokalspiel Thema. Trainer Niko Kovac klärt über den Austausch mit dem Angreifer auf.

BVB-Trainer Niko Kovac hat verraten, dass sich Serhou Guirassy für sein Verhalten bei der Auswechslung in Leverkusen (2:1) bei ihm persönlich entschuldigt hat.

„Wir haben das wie erwachsene Menschen direkt nach dem Spiel besprochen. Er kam dann auch von sich aus nochmal zu mir und hat sich bei mir persönlich beziehungsweise der Mannschaft entschuldigt“, erklärte der Kroate auf der Pressekonferenz vor dem erneuten Duell mit Bayer Leverkusen im DFB-Pokal (Dienstag, 21 Uhr im LIVETICKER).

Guirassy hatte seine Handschuhe nach der Auswechslung in der 61. Minute weggeworfen, Kovac dazu den Handschlag verweigert und war danach sichtbar wütend zur Bank gestapft.

Kovac: Guirassy-Aktion sollte nicht passieren

„Er weiß, dass er dort nicht richtig reagiert hat“, betonte Kovac nun. „Das ist für mich entscheidend.“

In „der Emotion und mit dem Adrenalin“ könne so etwas passieren, meinte der Trainer, schob jedoch hinterher: „Sollte aber nicht. Es gibt auch aus der Mannschaft heraus die Überzeugung, dass so etwas nicht förderlich ist - egal wer es ist.“

Grundsätzlich gehe es bei der Aktion auch um „ein gesellschaftliches Thema“, ergänzte Kovac, der forderte: „Wir sollten alle respektvoll miteinander umgehen.“

Kovac redet auf Guirassy ein

Kovac hatte sich den Angreifer bereits nach der Partie zur Brust genommen, intensiv auf ihn eingeredet, ihn aber auch demonstrativ geherzt.