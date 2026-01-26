Eintracht Frankfurt: Neuer Top-Kandidat auf Toppmöller-Nachfolge

Die Trainersuche bei Eintracht Frankfurt befindet sich allmählich auf der Zielgeraden.
Neuer Top-Kandidat bei der Eintracht
Nach SPORT1-Informationen ist der dänische Coach Jacob Neestrup aktuell der heißeste Kandidat auf die Nachfolge von Dino Toppmöller. Das Portal Absolut Fussball brachte den Namen zuerst ins Spiel.
Eintracht Frankfurt: Folgt Neestrup auf Toppmöller?
Marco Rose, lange als Top-Favorit gehandelt, wird es wohl nicht. Auch SPORT1 berichtete vom Interesse am ehemaligen RB-Leipzig-Coach. Ebenso Alexander Blessin war im Gespräch, doch auch diese Spur ist abgekühlt.
Neestrup gilt momentan als Favorit auf das Toppmöller-Erbe, auch wenn die Verhandlungen noch nicht vollständig abgeschlossen sind. Der 37-Jährige trainiert aktuell den FC Kopenhagen und steht beim dänischen Erstligisten noch bis 2029 unter Vertrag.
Neestrup trainiert in Dänemark ehemaligen BVB-Stürmer
Um eine Ablöse wird die Eintracht also nicht drumherum kommen. In Kopenhagen coacht Neestrup unter anderem den ehemaligen BVB-Stürmer Youssoufa Moukoko. Vergangenes Jahr gewann der Trainer mit dem dänischen Spitzenklub die Meisterschaft und den Pokalwettbewerb.
Die Anzeichen verdichten sich, dass Neestrup in Frankfurt übernimmt. Aktuell wird der strauchelnde Bundesligist noch von U21-Trainer Dennis Schmitt und U19-Trainer Alexander Meier interimsweise betreut.