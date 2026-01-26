Eintracht Frankfurt: Neuer Top-Kandidat auf Toppmöller-Nachfolge

Julius Schamburg 26.01.2026 • 21:10 Uhr Eintracht Frankfurt sucht den Nachfolger von Dino Toppmöller. Top-Kandidat ist ein Coach aus Dänemark.

Die Trainersuche bei Eintracht Frankfurt befindet sich allmählich auf der Zielgeraden.

Nach SPORT1-Informationen ist der dänische Coach Jacob Neestrup aktuell der heißeste Kandidat auf die Nachfolge von Dino Toppmöller. Das Portal Absolut Fussball brachte den Namen zuerst ins Spiel.

Eintracht Frankfurt: Folgt Neestrup auf Toppmöller?

Marco Rose, lange als Top-Favorit gehandelt, wird es wohl nicht. Auch SPORT1 berichtete vom Interesse am ehemaligen RB-Leipzig-Coach. Ebenso Alexander Blessin war im Gespräch, doch auch diese Spur ist abgekühlt.

Neestrup gilt momentan als Favorit auf das Toppmöller-Erbe, auch wenn die Verhandlungen noch nicht vollständig abgeschlossen sind. Der 37-Jährige trainiert aktuell den FC Kopenhagen und steht beim dänischen Erstligisten noch bis 2029 unter Vertrag.

Neestrup trainiert in Dänemark ehemaligen BVB-Stürmer

Um eine Ablöse wird die Eintracht also nicht drumherum kommen. In Kopenhagen coacht Neestrup unter anderem den ehemaligen BVB-Stürmer Youssoufa Moukoko. Vergangenes Jahr gewann der Trainer mit dem dänischen Spitzenklub die Meisterschaft und den Pokalwettbewerb.