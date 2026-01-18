Toppmöller raus: Mit diesen Trainern beschäftigt sich Eintracht Frankfurt

Julius Schamburg 18.01.2026 • 16:03 Uhr Eintracht Frankfurt trennt sich von Dino Toppmöller. Im Doppelpass wird bereits über den Nachfolger diskutiert. SPORT1 klärt auf: Diese Kandidaten sind im Gespräch, das ist an den Gerüchten dran.

Es ist offiziell: Eintracht Frankfurt und Dino Toppmöller gehen getrennte Wege. Der Bundesligist bestätigte am Sonntag eine entsprechende Meldung von SPORT1. Sky und Bild hatten zuvor berichtet.

Nun gilt es, einen Nachfolger zu finden. Nach SPORT1-Informationen zählt Matthias Jaissle zu den Topkandidaten, aber auch Marco Rose steht bei der Eintracht ganz oben auf der Liste.

Nach Toppmöller-Aus: Schmitt und Meier übernehmen

Zunächst werden allerdings U21-Trainer Dennis Schmitt und U19-Trainer Alexander Meier die Mannschaft interimsweise betreuen. Schmitt wird dabei die federführende Rolle innehaben und beim Champions-League-Spiel gegen Qarabag Agdam (Mittwoch, 18.45 Uhr) an der Seitenlinie stehen.

Diese Konstellation „gibt uns die erforderliche Zeit, die Trainerposition dauerhaft zu besetzen“, erklärte Sportvorstand Markus Krösche im Rahmen der offiziellen Mitteilung.

Krösche und die SGE-Bosse arbeiten derweil intensiv an der Toppmöller-Nachfolge. Jaissle zählt zu den Wunschkandidaten, der Nürtinger kennt Krösche aus dem RB-Kosmos (Krösche arbeitete für RB Leipzig, Jaissle unter anderem für RB Salzburg).

Bei Jaissle gibt es ein Problem

Die beiden pflegen ein gutes Verhältnis zueinander, sind stets im Austausch. Beraten wird Jaissle von der Agentur SEG (Sports Entertainment Group), die unter anderem auch Startrainer Pep Guardiola betreut. Jaissle war bereits im Sommer 2023 bei den Hessen als Trainerkandidat im Gespräch.

Ihn zog es letztlich aber nach Saudi-Arabien zu Al-Ahli. Dort steht der 37-Jährige noch bis 2027 unter Vertrag. SPORT1 weiß: Jaissle kassiert beim Wüstenklub etwa zehn Millionen Euro jährlich an Gehalt. Derartige Summen wird die Eintracht in keinem Fall aufrufen.

Ex-Eintracht-Coach Armin Veh merkte im Doppelpass auf SPORT1 an: „Ich finde, er (Jaissle, Anm. d. Red.) ist ein guter Trainer. Aber wenn du nur wegen des Geldes nach Saudi-Arabien gehst, stimmt da auch irgendwas nicht. Aber das ist nur meine Meinung." Anschließend verwies der Augsburger auf Marco Rose.

Effenberg: „Würde Rose charmant finden“

Denn auch mit Rose beschäftigt man sich in Frankfurt intensiv. Die SGE-Bosse sagen dem ehemaligen BVB-Coach ein interessantes Profil nach. Außerdem ist Rose nach seinem Aus bei RB Leipzig im März 2025 aktuell noch vereinslos, liebäugelt aber auch mit einer Herausforderung im Ausland. Für Rose dürfte außerdem eine Ablöse an RB fällig werden.

„Ich würde Marco Rose charmant finden. So wie er in Gladbach, Dortmund und Leipzig seinen Fußball hat spielen lassen. Er hat eine sehr gute Arbeit geleistet“, sprach sich SPORT1-Experte Stefan Effenberg für Rose aus. Seine Spielweise sei „absolut in Ordnung. Wichtig wird auch sein, mit den Spielern zu reden.“

Sandro Schwarz gehört nach SPORT1-Informationen ebenfalls zur engeren Auswahl. Der ehemalige Hertha-Coach ist nach seinem Aus bei den New York Red Bulls im Dezember letzten Jahres ebenfalls vereinslos und wohnt praktischerweise schon in Frankfurt - im Stadtteil Sachsenhausen, nicht weit vom Deutsche Bank Park entfernt.

Gerüchte um Alonso, Terzic und Wagner

In den Medien kursieren obendrein prominente Namen wie Edin Terzic, Roger Schmidt und Xabi Alonso. Letzterer musste am Montag bei Real Madrid seinen Hut nehmen.

„Das Gerücht gibt es sicherlich, aber ich kann es mir nicht vorstellen, so knapp nach Real Madrid zu Eintracht Frankfurt zu gehen“, sagte Alfred Draxler. SPORT1 kann bestätigen, dass an den Alonso-Gerüchten aktuell nichts dran ist.

Stattdessen warf Draxler den Namen Sandro Wagner in den Raum. Wagner betreute als Co-Trainer unter Julian Nagelsmann die deutsche Nationalmannschaft und heuerte zu Saisonbeginn schließlich bei Bundesligist FC Augsburg an. Das Kapitel war nach 14 Spielen Anfang Dezember bereits wieder beendet.