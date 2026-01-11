FC Bayern: "Er hat noch nicht zugesagt"

Christopher Mallmann 11.01.2026 • 17:52 Uhr Dayot Upamecano soll vor einer Verlängerung beim FC Bayern stehen. Max Eberl kann eine Einigung aber noch nicht bestätigen.

Bayern-Sportvorstand Max Eberl hat eine mögliche Einigung mit Verteidiger Dayot Upamecano über eine Vertragsverlängerung dementiert.

„So lange Dayot noch nicht das grüne Licht gegeben hat, können wir gar nichts sagen. (...) Er hat noch nicht zugesagt. Er hat alles am Tisch“, sagte Eberl vor dem Bundesliga-Spiel gegen den VfL Wolfsburg bei DAZN.

Um die Zukunft des Franzosen herrscht seit Monaten ein zäher Vertragspoker.

Nach SPORT1-Informationen stehen die Bayern aber kurz vor einem Durchbruch. So soll der deutsche Rekordmeister noch im Januar mit Upamecanos Unterschrift rechnen.

Der aktuelle Kontrakt des 27-Jährigen läuft Ende Juni aus.

„Garant für die nächsten Jahre beim FC Bayern“

„Was um uns herum geschrieben wird, was man irgendwo hätte vielleicht gehört haben können, was weiß ich, wie viele Konjunktive“ - darauf könne der FC Bayern keine Antwort geben, erklärte Eberl am Sonntagabend.

Upamecano an die Münchner zu binden sei weiter „unser großer Wunsch“: „Es wäre ein Garant für die nächsten Jahre beim FC Bayern.“

Ob eine Ausstiegsklausel Teil eines neuen Vertrags des Verteidigers sein könne, wollte Eberl ebenfalls nicht beantworten.