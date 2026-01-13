FC Bayern: So lange fehlen Kimmich, Stanisic und Davies

Maximilian Lotz 13.01.2026 • 11:44 Uhr Der FC Bayern muss weiterhin auf Joshua Kimmich verzichten. Ein Abwehrspieler ist erst im Februar wieder eine Option.

Joshua Kimmich selbst hatte ein Comeback zum Hinrunden-Abschluss beim 1. FC Köln am Mittwoch (20.30 Uhr im LIVETICKER) bereits ausgeschlossen, nun hat auch sein Trainer Vincent Kompany den Ausfall bestätigt.

Für Kimmich komme das Spiel noch zu früh, sagte Kompany auf der PK am Dienstag. „Er hat noch nicht mit der Mannschaft trainiert. Ich hoffe, dass sich das in den nächsten zwei, drei Tagen ändert.“

Bayern-Star Kimmich kämpft mit Sprunggelenksproblemen

Kimmich beschäftigen die Sprunggelenksprobleme schon seit der letzten Länderspielperiode im vergangenen Jahr.

Den Bayern fehlt er deswegen seit Mitte Dezember. So verpasste er die Bundesliga-Spiele in Heidenheim (4:0) und gegen Wolfsburg (8:1).

Kompany rechnet erst im Februar mit Stanisic

Josip Stanisic wird den Bayern noch länger fehlen. „Diesen Monat Januar wird er nicht mehr spielen. Ab Februar müssen wir sehen“, sagte Kompany. „Auch da kann es sein, dass er ein paar Wochen fehlt.“ Diese hänge vom Heilungsverlauf ab.

Stanisic war bei der Torgala gegen Wolfsburg am Samstag umgeknickt. Dabei hatte der Abwehrspieler eine Kapselbandverletzung im rechten Sprunggelenk erlitten.

FC Bayern: Auch Davies fällt weiterhin aus

Krankheitsbedingt werden auch Alphonso Davies und Sacha Boey in Köln weiterhin nicht zur Verfügung stehen. Bei Davies zeichnet sich aber eine baldige Rückkehr ab.

„Es ist nicht so schlimm. Er ist nur krank. Es ist Winter. Es kann passieren“, sagte Kompany über den Außenverteidiger, der bereits die Partie gegen Wolfsburg verpasst hatte. „Es war zwar keine lange Pause, aber jetzt ist Pause plus krank nicht gerade ideal.“

Es könne aber sein, dass „man ihn einfach manchmal reinschmeißen muss, damit er seine Fitness bekommt, weil wir so viele Spiele haben und so wenig Training“, ergänzte Kompany: „Ich hoffe, dass er diese Woche von den zwei Trainingseinheiten schon eine mitmachen kann.“