Schlotterbeck-Zukunft: "Kenne seine Überlegungen sehr gut"

Mats Hummels spricht über die Zukunft von Nico Schlotterbeck. Ist der BVB wirklich der richtige Verein, wenn Schlotterbeck Titel gewinnen will?

Hinter der Zukunft von Nico Schlotterbeck steht weiter ein großes Fragezeichen. Nun hat sein früherer Wegbegleiter Mats Hummels gesprochen und nicht ausgeschlossen, dass Schlotterbeck Borussia Dortmund verlässt.

„Ich weiß, wie sehr er den BVB liebt", sagte Hummels im Rahmen des Legends Cup 2026: „Aber so ein guter Spieler will natürlich auch die Perspektive haben, dass er nicht nur in zehn Jahren den Legends Cup hochheben kann, sondern vorher auch noch was anderes.“

Hummels: „Kenne seine Überlegungen sehr gut“

Damit spielte Hummels auf Titel wie den DFB-Pokal, die deutsche Meisterschaft oder gar die Champions League an. Trophäen die Schlotterbeck bislang allesamt noch nicht gewonnen hat, aber irgendwann gewinnen will.

„Ich glaube, ich kenne seine Überlegungen sehr gut. Was es wird? Ich hab wirklich keine Ahnung”, meinte Hummels und erzählte den anwesenden Reportern: „Ich würde es euch auch nicht sagen, wenn ich es wüsste. Aber ich habe auch wirklich gar keine Ahnung.“

Schlotterbeck sei für Hummels „einer der besten Innenverteidiger, die es gibt. Er hat die Qualität, bei allen Vereinen der Welt zu spielen.“

Bayern und Barcelona an Schlotterbeck dran

Der Nationalspieler wird immer wieder mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht. Auch der FC Barcelona soll interessiert sein. Sein Vertrag in Dortmund läuft im Sommer 2027 aus.

Das Champions-League-Finale 2023/24 hatten Hummels und Schlotterbeck mit dem BVB gegen Real Madrid verloren (0:2) - eine vergebene Chance auf den wohl bedeutendsten Titel im Vereinsfußball.