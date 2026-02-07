BVB: Besondere Premiere bei Zittersieg

Niklas Senger , Julius Schamburg 07.02.2026 • 21:18 Uhr Der BVB erkämpft sich einen Sieg gegen den VfL Wolfsburg. Kurz vor dem Abpfiff kommt es zu einer besonderen Premiere - auch wenn diese nur von kurzer Dauer ist.

Borussia Dortmund hat sich mit 2:1 beim VfL Wolfsburg durchgesetzt. Auf dem Weg zum Erfolg, durch den sich der Rückstand auf den FC Bayern München vorerst auf drei Punkte verkürzt, hatte der BVB jedoch ein hartes Stück Arbeit zu bewältigen.

Nach dem späten Siegtreffer durch Serhou Guirassy (87.) zog Trainer Niko Kovac alle Register, um den Sieg ins Ziel zu retten. Dazu zählte auch die Auswechslung von Maximilian Beier in der fünften Minute der Nachspielzeit, wohl auch, um ein wenig an der Uhr zu drehen.

Bundesliga: BVB-Juwel debütiert wenige Sekunden

Neben dem taktischen Mittel von Kovac hatte der Wechsel aber auch etwas Besonderes. Der 18-jährige Luca Reggiani feierte für wenige Sekunden sein Bundesliga-Debüt. Damit kam der Italiener auch den beiden weiteren BVB-Juwelen Mathis Albert (16) und Samuele Inácio (17) zuvor, die ebenfalls im Kader standen.

Kovac erklärte nach dem Spiel, dass er mit dem Wechsel nicht nur Zeit schinden wollte. „Wir standen unter Druck. Er ist der Innenverteidiger. Und wenn lange Bälle kommen, beziehungsweise man Schüsse verteidigen muss, dann bringt man schon gestandene Staturen. Er ist mit 1,86m ganz gut dabei“, sagte der BVB-Coach.

Reggiani sei ein junger italienischer Nationalspieler, „der Qualitäten hat“. Kovac betonte, dass er seine Nachwuchsspieler langsam an die Mannschaft heranführen will. „Heute hat er das Quäntchen Glück gehabt, das man als junger Spieler auch braucht, um dann mal reingeschmissen zu werden.“

BVB-Ausfall rückt Reggiani in den Fokus

Nach dem Ausfall von Filippo Mane und dem Winterabgang von Aarón Anselmino öffnete sich für den hochveranlagten Innenverteidiger in diesen Wochen plötzlich eine Tür bei den BVB-Profis. Reggiani war im Januar 2024 von Sassuolo Calcio verpflichtet worden und entwickelte sich schnell zum unangefochtenen Stammspieler in der Dortmunder Jugend sowie zum italienischen U-Nationalspieler.