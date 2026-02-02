Newsticker
Der BVB wollte ihn behalten: Chelsea schickt Anselmino weiter

Chelsea schickt Anselmino weiter

Die Leihe nach Dortmund hatte Chelsea abgebrochen. Aarón Anselmino wird vom Premier-League-Klub erneut ausgeliehen.
Felix Nmecha und Sebastian Kehl sprechen über den Abschied von Aron Anselmino, der auf Geheiß des FC Chelsea dem BVB schon in der Winterpause den Rücken kehren musste.
SID
Nach seinem Abschied von Borussia Dortmund ist Aarón Anselmino erneut verliehen worden. Der FC Chelsea, der den Argentinier erst am 25. Januar zurückbeordert hatte, schickte Anselmino nun zum Partnerklub Racing Straßburg nach Frankreich.

Von diesem holen die Blues quasi im Tausch den verliehenen Innenverteidiger Mamadou Sarr zurück.

Kehl bedauert Anselmino-Abgang

„Das Thema hat mich nicht wirklich überrascht“, kommentierte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl bei Sky. Dortmund hatte bereits am 26. Januar sein Bedauern ausgedrückt, der Bundesligist hätte Anselmino, der sich unter Tränen verabschiedete, gerne gehalten. Chelsea jedoch aktivierte im wohl letztmöglichen Moment eine Option im Leihvertrag des 20-Jährigen.

„Wir mussten diese Rückhol-Klausel akzeptieren. Es kommt immer darauf an, welche Verhandlungsposition man hat. Chelsea hat diese Entscheidung getroffen, die sie uns dann mitgeteilt haben“, sagte Kehl: „Wir hätten Aaron gerne bis zum Sommer bei uns behalten, weil er auch sehr gut zu uns gepasst hat.“

