Der BVB wollte ihn behalten: Chelsea schickt Anselmino weiter

SID 02.02.2026 • 19:56 Uhr Die Leihe nach Dortmund hatte Chelsea abgebrochen. Aarón Anselmino wird vom Premier-League-Klub erneut ausgeliehen.

Nach seinem Abschied von Borussia Dortmund ist Aarón Anselmino erneut verliehen worden. Der FC Chelsea, der den Argentinier erst am 25. Januar zurückbeordert hatte, schickte Anselmino nun zum Partnerklub Racing Straßburg nach Frankreich.

Von diesem holen die Blues quasi im Tausch den verliehenen Innenverteidiger Mamadou Sarr zurück.

Kehl bedauert Anselmino-Abgang

„Das Thema hat mich nicht wirklich überrascht“, kommentierte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl bei Sky. Dortmund hatte bereits am 26. Januar sein Bedauern ausgedrückt, der Bundesligist hätte Anselmino, der sich unter Tränen verabschiedete, gerne gehalten. Chelsea jedoch aktivierte im wohl letztmöglichen Moment eine Option im Leihvertrag des 20-Jährigen.