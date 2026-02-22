Dieser BVB-Star ist gegen den FC Bayern gesperrt

SPORT1 21.02.2026 • 23:19 Uhr Ein BVB-Star wird gegen den FC Bayern am kommenden Wochenende fehlen. Das ist aus zwei Gründen besonders bitter.

Borussia Dortmund hat am Samstagabend gegen RB Leipzig spektakuläre Schlussminuten erlebt - samt eines Ausrasters in den Katakomben - doch der Punktgewinn hat Folgen für das Duell mit dem FC Bayern in der kommenden Woche.

Im Topspiel gegen Leipzig sahen gleich vier BVB-Profis eine Gelbe Karte: Luca Reggiani, Ramy Bensebaini, Julian Ryerson und Fábio Silva erhielten von Benjamin Brand eine Verwarnung. Für einen davon war es sogar die fünfte Gelbe Karte: Ryerson wird gegen die Bayern fehlen.

Bundesliga: Ein BVB-Star fehlt gelbgesperrt

Entsprechend sauer zeigte sich der Norweger nach Abpfiff, wütete auch über den ausgebliebenen Elfmeterpfiff um Karim Adeyemi.

Besonders bitter ist der Ausfall ob der zuletzt starken Leistungen des Außenverteidigers samt einiger Vorlagen - und ob der dünnen Personaldecke in der Dortmunder Defensive.

Luca Reggiani (1), Fábio Silva (2), Ramy Bensebaini (4) hingegen sind allesamt gegen den FC Bayern einsatzberechtigt.

Champions League: Wartet FC Bayern erneut auf Dortmund?

In der Zwischenzeit müssen die Dortmunder noch im Rückspiel der Champions-League-Playoffs am Mittwochabend in Bergamo ein 2:0 aus dem Hinspiel verteidigen, um ins Achtelfinale einzuziehen.

Sportdirektor Sebastian Kehl mahnte bei Sky: „2:0 ist ein trügerisches Ergebnis. Es wird eine aggressive, aufgeheizte Stimmung dort sein. Wir müssen scharf sein.“