FC Bayern: Hainer reagiert auf denkwürdige Kompany-Aussagen

Es waren denkwürdige Aussagen: In einem zwölfminütigen Monolog verurteilte Bayern-Trainer Vincent Kompany den mutmaßlichen Rassismus-Skandal in der Champions-League-Partie zwischen Benfica Lissabon und Real Madrid.

Im Rahmen der Veranstaltung „Night of the Legends“ am Freitagabend hat nun auch Bayern-Präsident Herbert Hainer auf den besonderen Auftritt von Kompany reagiert.

„Ich habe das schon öfter in Interviews gesagt: Vincent Kompany ist nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz ein super Typ, der tut uns so gut“, erklärte Hainer auf SPORT1-Frage.

Mutmaßlicher Rassismus-Eklat bestürzt die Welt des Fußballs

Doch damit war die Lobeshymne des Bayern-Bosses nicht beendet: „Ich habe ihn schon ein paarmal als Sechser im Lotto bezeichnet, und wenn man gesehen hat, was er heute für ein Statement gemacht hat, das war intelligent, wohlüberlegt und genau auf den Punkt und damit hat er viele aufgerüttelt, aber auch viel Mut gemacht.“

Am Dienstagabend war es in Lissabon zum Eklat gekommen, als sich Real-Star Vinícius Júnior bei Schiedsrichter Francois Letexier wegen einer mutmaßlichen rassistischen Äußerung von Benficas Gianluca Prestianni beschwerte. Dieser soll ihn als „mono“ bezeichnet haben – ein spanischer Ausdruck für „Affe“.

Prestianni hatte sich bei der verbalen Auseinandersetzung das Trikot über Mund und Nase gezogen. Somit steht Aussage gegen Aussage.

Das Spiel versank teilweise im Chaos und wurde für zehn Minuten unterbrochen.

Kompany stellte sich einige Tage später dennoch klar auf die Seite von Vinícius und war sich sicher, dass die Reaktion des Brasilianers „nicht vorgetäuscht“ sein könne.