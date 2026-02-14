FC Bayern: Kurioser Jubel! So erklärt es Goretzka

Vincent Wuttke 14.02.2026 • 22:16 Uhr Leon Goretzka überzeugt auf seiner Abschiedstour beim FC Bayern und trifft gegen Werder Bremen. Dabei zeigt er einen kuriosen Jubel. Das steckt dahinter.

Leon Goretzka hat sich nach Wochen, in denen es sportlich beim FC Bayern ruhig um den Nationalspieler geworden ist, mit einer starken Leistung und einem Tor beim 3:0 des FC Bayern bei Werder Bremen zurückgemeldet.

Der Mittelfeldspieler sorgte auch mit einem besonderen Jubel für Aufsehen, den er später erklärte.

FC Bayern: Goretzka zeigt besonderen Jubel

In der 70. Minute erhielt der Routinier den Ball von Alphonso Davies direkt vor dem Strafraum und schloss eiskalt flach ins linke Eck ab. Dieses 3:0 entschied die Partie endgültig. Vor der eigenen Fankurve breitete Goretzka dann seine Arme aus und schlug wie ein Vogel immer wieder von oben nach unten aus.

„Ich habe mit Stanisic vor dem Spiel gesprochen. Wir Golfen zusammen. Das ist der sogenannte Birdie-Tanz. Wir haben vorher gesagt, wer vorher einen macht, der führt das auf. Er war da schon draußen, aber hat auf der Bank mitgemacht“, berichtete Goretzka bei Sky.

Goretzka beim FC Bayern zuletzt nur noch Ersatz

Zuletzt war der Mittelfeldspieler immer häufiger Bankdrücker bei den Bayern. In der Bundesliga musste er in den vergangenen Spielen gegen den HSV und Hoffenheim sogar die gesamte Partie von Außen zusehen.

Nun bekam Aleksandar Pavlovic eine Pause und Goretzka durfte sich beweisen. Er nutzte die Chance. „Diese Saison habe ich noch nicht so viele Tore und Chancen gehabt. Heute habe ich mich mal wieder in dem altbekannten Raum aufgehalten, Phonzie hat mich gefunden und man freut sich dann, wenn man mal wieder ein Törchen machen kann“, sagte er im Anschluss.

Gerüchte um Transfer zu Atlético Madrid? Darum blieb Goretzka

Im Winter stand Gerüchten zufolge ein Wechsel zu Atlético Madrid kurz bevor. Doch Goretzka entschied sich gegen einen Abgang aus München und wird den Verein stattdessen erst im Sommer verlassen.

Nun begründete der 31-Jährige seinen Schritt mit den hervorragenden sportlichen Aussichten. Das Triple ist immer noch möglich: „Wir haben das Gefühl, dass wir diese Saison ganz Großes erreichen können. Ich durfte das ja schonmal erleben und wir haben gesagt, dass wir das unbedingt noch einmal mit Fans schaffen wollen.“

Rückt Goretzka noch in den Fokus?

Sportdirektor Christoph Freund äußerte nach der Partie seine Wertschätzung für den langjährigen Star: Er bewertete die Leistung als „sehr gut! Es freut mich sehr für den Leon. Er hat immer gut trainiert und sich auch mit einem Tor belohnt. Er hat eine gute Partie gemacht - wie viele Spieler von uns.“