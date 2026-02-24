Transfergerücht: BVB beobachtet offenbar Ex-FC-Bayern-Star

Julius Schamburg , Manfred Sedlbauer 24.02.2026 • 23:42 Uhr Benjamin Pavard wird mit einem Wechsel zu Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Dabei hängt vieles von einer anderen Personalie ab.

Prominenter Name beim BVB gehandelt: Die Schwarz-Gelben haben wohl ein Auge auf Benjamin Pavard geworfen.

Das Portal Transferfeed berichtet, dass sich Borussia Dortmund mit dem ehemaligen Spieler des FC Bayern beschäftige und an einer Leihe mit Kaufoption interessiert sei.

BVB: Vieles hängt von Schlotterbeck ab

Die Bild wiederum schreibt, dass der Verein zwar „die Entwicklung des Spielers verfolgt“, ein konkreter Vorstoß zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht geplant sei.

SPORT1 weiß: Vieles hängt von der Personalie Nico Schlotterbeck ab. Dortmund wirbt seit Monaten um eine neuerliche Unterschrift des Abwehrchefs, der noch bis 2027 in Dortmund unter Vertrag steht. Bislang zögert dieser jedoch.

Sollte Schlotterbeck den Verein tatsächlich verlassen, muss Ersatz her. Der Vertrag von Niklas Süle läuft bereits im kommenden Sommer aus. Der gebürtige Frankfurter hat in Dortmund wohl keine Zukunft mehr. Auch was Emre Can angeht (ebenfalls Vertrag bis Juni 2026), herrscht Ungewissheit.

Pavard spielte schon für den FC Bayern

Dann könnte die Personalie Pavard auch konkreter werden. Der Franzose spielt primär als Innenverteidiger, kann aber auch als Rechtsverteidiger eingesetzt werden und verfügt über viel Erfahrung.