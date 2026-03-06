FC Bayern: Lewandowski reagiert auf Rekord-Form von Kane

Johannes Behm 06.03.2026 • 10:19 Uhr Harry Kane könnte zum neuen Rekordtorschützen der Bundesliga werden. Robert Lewandowski verrät, was er davon hält.

Bayerns Torgarant Harry Kane ist derzeit auf Kurs, den Bundesliga-Torrekord von Robert Lewandowski einzustellen. Der Pole hat nur Lob für den englischen Stürmer übrig - und würde es aus einem speziellen Grund sehr gelassen hinnehmen, falls sein Rekord eingestellt werden sollte.

„Harry Kane schießt immer so viele Tore, spielt wirklich gut und leistet großartige Arbeit“, schwärmte Lewandowski, der mit 41 Saisontoren in der Saison 2020/21 die Bestmarke in der Bundesliga-Geschichte hält, bei Sky UK von Kane.

Harry Kane hat in dieser Spielzeit für den FC Bayern München 30 Tore in 24 Einsätzen in der Bundesliga erzielt. Elf Treffer fehlen noch bis zu Lewandowskis Rekord, bei welchem der Pole besonders stolz auf ein Detail ist.

Lewandowski stolz auf Rekord-Detail

„Ich sehe meinen Rekord von 41 Toren … Wow! Und dann habe ich gesehen, dass ich das in 29 Spielen geschafft habe ...“, erinnerte sich ein stolzer Lewandowski. Damals hatte er wegen einer Bänderdehnung im Knie mehrere Spiele aussetzen müssen und in der Folge dennoch den Torrekord von Gerd Müller geknackt.

„Wenn ich 34 Spiele gespielt hätte, könnte ich mir vorstellen, dass ich sogar noch mehr Tore geschossen hätte“, mutmaßte Lewandowski. Auch Kane sprach kürzlich über den Rekord. „Ich bin sicher in einer guten Position“, schilderte er der Bild. „Ich denke, die Chancen sind momentan ziemlich ausgeglichen, ob ich es schaffe oder nicht.“